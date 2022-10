María Laura Álvarez vive en Paraná y es una de las participantes de la casa de Gran Hermano

María Laura explicó que nació en Despeñadero, localidad de la provincia de Córdoba, se crió en Catamarca y actualmente vive en Paraná con Isabella, su hija.

María entró a la casa a las 22:41 y fue recibida por Santiago del Moro. “No fue mi idea, fue idea de mi pareja y mi ex pareja, se juntaron y me inscribieron” dijo María a la pregunta de porqué se había anotado en el reality. Además dijo que no tenía pensada una estrategia y quiere disfrutar: “ser yo y contar mi historia”.

María Laura Álvarez tiene 41 años, tiene una hija y se dedica a la peluquería canina. Es la primera participante del colectivo LGBT en la casa de Gran Hermano

Nacida en Córdoba se mudó a Belén, Catamarca y actualmente vive en Paraná “por unas cuestiones de salud de mi hija”.

Luego de recibir la valija Santiago le deseó suerte y un “pasala re lindo, divertite”.

Sobre su familia contó que “Una vez, una compañera le preguntó a Isabella si su papá había muerto y ella le respondió: ‘no tengo papá. Tengo dos mamás’”.

Respecto de su vida y su pasado, reconoció: “Fui muy aventurera. Si tuviera que tatuarme los nombres de la gente con la que estuve tendría el mapamundi en el cuerpo”, dijo entre risas.

gran hermano maría laura álvarez paraná 2.jpg

María Laura es una de las 18 participantes del programa de Telefé que competirán, encerrados en una casa y aislados de todo, por 15 millones de pesos y una casa.

Después de casi seis años sin pantalla, este lunes volvió a la televisión Gran Hermano, el padre de todos los realities. Con la conducción de Santiago del Moro, y nuevamente trasmitido por Telefe, el ciclo tuvo una espectacular presentación y, luego de mostrar las enormes instalaciones de la casa, se dio paso a presentar a los 18 participantes que competirán por el premio mayor: una casa y los 15 millones de pesos que solo obtendrá quien logre quedarse en la casa durante los cuatro meses que dure la estadía.

gran hermano maría laura álvarez paraná 3.jpg

Pero el objetivo no será nada fácil de alcanzar: para eso, deberán someterse a distintas y exigentes pruebas semanales, además de a las galas de nominación y eliminación, estás últimas con el público como protagonista, que es quien decidirá el destino de cada uno de los nominados.

*María Laura Álvarez: Tiene 41 años, se crió en Catamarca y actualmente vive en Paraná. Es peluquera canina. Tiene una hija de 9 años, que tiene dos mamás. “A mi nueva novia la conocí jugando al fútbol, y era la pareja del entrenador. Después de eso me sacó del equipo”, contó.

gran hermano maría laura álvarez paraná 2.jpg

*Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente: Tiene 19 años, y nació en Madrid, pero vive en Argentina desde sus cuatro años. Trabaja en una agencia de autos y además es creador de contenidos digital para redes. Fue futbolista en Ferro, Comunicaciones y Racing. Es soltero. “Mi mamá ya no está, falleció hace poco. Mi papá conformó una pareja con otro hombre, al cual yo considero que es mi segundo papá”, contó en su presentación.

Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente.jpg

*Lucila Belén Villar: Tiene 28 años y es oriunda de Berazategui. Actualmente es estudiante de programación neurolingüística del cuerpo, lo que la ayuda a conectar con otras personas. Actualmente trabaja en una estética y está soltera. “Todos los hombres mienten y yo también”, dijo en el casting. Y sumó: “Tengo eso que no me puedo controlar, yo era adicta al sexo”.

Lucila Belén Villar.jpg

*Walter Santiago, “Alfa”: Tiene 60 años, es de Tigre y está divorciado. Compra, vende y repara autos de colección. Vivió en Miami trece años: se fue en 2001 y regresó en 2013. “Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa”, expresó.

Walter Santiago, “Alfa”.jpg

*Mora: Tiene 21 años y es de Posadas, Misiones. “Cuando éramos chicos, falleció mi mamá, mi papá se pone en pareja con Cristina y, al cabo de unos años mi papá falleció y Cristina nos adoptó a mi hermano y a mí”, contó sobre su dura infancia. Y sobre su vida sentimental, agregó: “Estoy en pareja con Sebastián y tenemos una relación abierta. No es poliamor, sino que él puede salir y estar con quien quiera y yo lo mismo. Él fue, probó y volvió a mí, eso me alimenta el ego”.

Mora.jpg

*Maximiliano Giudici: Tiene 35 años y es oriundo de Córdoba. Es propietario de un hostel y está divorciado. Vivió en Brasil y México, donde puso un hostel pero la pandemia lo fundió. Sus tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor.“Voy a ser el más charlatán y el más chamuyero de la casa”, aseguró.

Maximiliano Giudici.jpg

*Constanza Romero: Tiene 20 años y es de Corrientes. Es influencer y está de novia. Estudia kinesiología, se presentó a siete concursos de belleza y ganó todos. Estuvo en Estados Unidos representando a la Argentina y ganó. “Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad. Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer”.

Constanza Romero.jpg

*Agustín Guardis: Tiene 25 años, es de La Plata, y es analista político. Animaba fiestas infantiles, pero ahora está desempleado. Es soltero. “Voy a convertirme en el mejor jugador de la historia de Gran Hermano. Si para ganar, tengo que generar conflicto, lo voy a hacer”, confió.

Agustín Guardis.jpg

*Tomás Holder: Tiene 21 años y es de Rosario. Está de novio y estudia administración de empresas. Tiene mucha presencia en redes sociales, dice que es muy competitivo y no le gustan ni el desorden ni la suciedad. “Adentro de la casa, ni loco pierdo la cabeza por una mina. Entro a jugar y a ganar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo”.

Tomás Holder.jpg

*Juan Reverdito: Tiene 42 años y nació en Jujuy, pero vive en Boedo. De profesión, taxista. Tiene un hijo de 24 años, a quien crió solo, y otro de 5. Es abuelo de un nene de tres años. Es hincha de San Lorenzo. “Soy explosivo y me saco por cualquier cosa”.

Juan Reverdito.jpg

*Martina Stewart Usher: Tiene 25 años y es de Tigre. Es profesora de Educación Física, y trabaja en una escuela y dando clases personalizadas. También trabajó en periodismo deportivo en Racing y juega al fútbol. “Mi ídola es Wanda Nara, hizo todo bien”.

Martina Stewart Usher.jpg

*Daniela Celis: Tiene 26 años y es de Moreno. De chica, sufrió bullying en el colegio. “Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”. Estaba en pareja con un hombre 20 años mayor, pero se separó de él para entrar a la casa.

Daniela Celis.jpg

*Marcos Ginocchio: Es de Salta y tiene 22 años. Está en el último año de abogacía. Vive con sus padres y sus hermanos estudian en el exterior. “Creo mucho en Dios, en la Virgen de Salta y voy todos los domingos a misa”, reveló. Hace artes marciales y entrena cuatro veces por semana. “No me interesa lo que los demás piensan de mí, yo vivo para mí y no para los demás”, comentó.

Marcos Ginocchio.jpg

*Julieta Poggio: Tiene 20 años, oriunda de Devoto y es modelo, actriz y profesora de danza. “Mi lugar en el mundo son las cámras y el escenario”, confesó. Admite que solo toma champagne y es muy “coqueta”. “Les advierto que no me gusta cocinar, limpiar, lavar los platos...que de eso se ocupe otro”, enfatizó.

Julieta Poggio.jpg

*Thiago Agustín Medina: Tiene 19 años y es de González Catán. Trabaja en el Mercado Central y también es cartonero. Vive con su papá y sus nueve hermanos. “A los 8 años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Lo primero que haría si gano el premio es arreglar mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad”, reveló.

Thiago Agustín Medina.jpg

*Romina Uhrig: Tiene 34 años y es de Moreno. Tiene tres hijas y está separada. Es profesora de Educación Física y ex Diputada Nacional. “Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti”, explicó. Le gusta entrenar y confiesa ser muy insegura con ella misma. “Me hice las lolas, la panza y cada tanto me pongo botox”.

Romina Uhrig.jpg

*Alexis Quiroga: Tiene 29 años y es de General Cabrera, Córdoba. Trabaja en la empresa familiar de maní y tiene una cervecería. Está soltero. A la noche va al gimnasio. Le importa su aspecto físico: usa cremas, perfumes, se compra ropa todos los días. Jugó al fútbol en Ferro, pero dejó “por la joda”. “Dos o tres días sin sexo no aguanto, por eso me dicen conejo”, lanzó en su presentación.

Alexis Quiroga.jpg

*Juliana Díaz: Tiene 31 años y es de Venado Tuerto, Santa Fe. “Es increíble cómo las personas siempre terminan haciendo lo que yo quiero”, confiesa. Vive sola con su mamá: “Hasta el año pasado éramos cuatro, pero la vida nos arrebató al marido de mi mamá, que era como mi papá del corazón, y a mi hermano, que también falleció en un accidente”, contó sobre su vida personal. Y cerró: “No salgo a comprar el pan sin estar maquillada”.