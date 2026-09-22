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Mauro Icardi respondió luego de la inhabilitación para conducir: dijo que su licencia italiana vence en 2029

Mauro Icardi cuestionó la medida difundida por Transporte bonaerense y aseguró que su permiso italiano está vigente. También criticó el estado de las calles.

22 de septiembre 2026 · 16:41hs
Icardi respondió luego de la inhabilitación para conducir: dijo que su licencia italiana vence en 2029.

Icardi respondió luego de la inhabilitación para conducir: dijo que su licencia italiana vence en 2029.

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de una polémica vinculada con su licencia de conducir, luego de que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informara su inhabilitación para manejar debido a que el documento presentado se encontraba “vencido”.

El futbolista respondió a través de sus redes sociales y aseguró que cuenta con una licencia de conducir italiana, cuya vigencia se extiende hasta 2029. A partir de ese argumento, cuestionó la decisión comunicada por el organismo bonaerense.

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“Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, expresó Icardi en X, en referencia a la medida.

Mauro Icardi criticó el estado de las calles

En la misma publicación, el delantero apuntó contra las condiciones de las vías de circulación y reclamó que las autoridades concentren sus esfuerzos en el mantenimiento de la infraestructura vial.

“Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país”, sostuvo, en un mensaje en el que también cuestionó la difusión de la medida en redes sociales.

El planteo del futbolista por su licencia

Icardi insistió en que no correspondía una inhabilitación y acusó al organismo provincial de generar una situación mediática en torno a su caso.

“Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, escribió.

La controversia se originó a partir de un video que Eugenia “La China” Suárez compartió en redes sociales y que derivó en la intervención de las autoridades bonaerenses.

Mauro Icardi conducir licencia
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