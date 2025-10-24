Vero Lozano: "La salvaron su madre y sus amigas"

La conductora Vero Lozano se pronunció sobre la situación que atravesó Lourdes Fernández, cantante de Bandana, tras ser liberada de su expareja

La conductora Vero Lozano se pronunció con contundencia sobre la situación que atravesó Lourdes Fernández, cantante de Bandana, tras ser liberada de su expareja, Leandro García Gómez, denunciado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Lozano utilizó su cuenta en la red social X (ex Twitter) para expresar su repudio hacia el agresor y cuestionar la demora de la justicia en el rescate de la artista.

“El sorete la tuvo secuestrada varios días, drogada y sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras)”, escribió la conductora, haciendo referencia a la conducta del imputado durante los días de retención de Lourdes.

Lozano continuó: “La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella, el juez tarda 12 horas en autorizar el allanamiento. ¡Lowrdez estaba ahí! Presa de su captor, Leandro García Gómez. La salvaron su madre y sus amigas”.

Actualmente, García Gómez permanece detenido y será imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y suministro de narcóticos, mientras Lourdes continúa bajo atención médica y contención de su círculo íntimo en la casa de una amiga.

La intervención de Lozano generó repercusión en redes y medios, destacando la visibilidad del caso y la condena pública hacia la violencia de género. La situación se da en un contexto sensible para la cantante, que recientemente había sido noticia por su hallazgo tras días de incertidumbre y en medio del anuncio del reencuentro de Bandana, previsto para el 23 de noviembre.