Uno Entre Rios | Show | Vero Lozano

Vero Lozano: "La salvaron su madre y sus amigas"

La conductora Vero Lozano se pronunció sobre la situación que atravesó Lourdes Fernández, cantante de Bandana, tras ser liberada de su expareja

24 de octubre 2025 · 15:52hs
Vero Lozano: La salvaron su madre y sus amigas

La conductora Vero Lozano se pronunció con contundencia sobre la situación que atravesó Lourdes Fernández, cantante de Bandana, tras ser liberada de su expareja, Leandro García Gómez, denunciado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Lozano utilizó su cuenta en la red social X (ex Twitter) para expresar su repudio hacia el agresor y cuestionar la demora de la justicia en el rescate de la artista.

Vero Lozano: "La salvaron su madre y sus amigas"

“El sorete la tuvo secuestrada varios días, drogada y sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras)”, escribió la conductora, haciendo referencia a la conducta del imputado durante los días de retención de Lourdes.

Celebración. Patricia Sosa brindará un recital esta tarde. 

La solidaridad de Patricia Sosa sumó $25 millones para Haciendo Camino

El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: Hay días que no tengo ganas de nada.

El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: "Hay días que no tengo ganas de nada"

Lozano continuó: “La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella, el juez tarda 12 horas en autorizar el allanamiento. ¡Lowrdez estaba ahí! Presa de su captor, Leandro García Gómez. La salvaron su madre y sus amigas”.

Actualmente, García Gómez permanece detenido y será imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y suministro de narcóticos, mientras Lourdes continúa bajo atención médica y contención de su círculo íntimo en la casa de una amiga.

La intervención de Lozano generó repercusión en redes y medios, destacando la visibilidad del caso y la condena pública hacia la violencia de género. La situación se da en un contexto sensible para la cantante, que recientemente había sido noticia por su hallazgo tras días de incertidumbre y en medio del anuncio del reencuentro de Bandana, previsto para el 23 de noviembre.

LEER MÁS: Caso Lourdes Fernández: su expareja quedó detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad

Vero Lozano Lourdes Fernández Leandro García Gómez violencia de género
Noticias relacionadas
el centro cultural juan l. ortiz recibe a la compagnie maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

caso lourdes fernandez: su expareja quedo detenido e imputado por privacion ilegitima de la libertad

Caso Lourdes Fernández: su expareja quedó detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad

Visita guiada al Cementerio Municipal 

Visita guiada al Cementerio Municipal para conocer su historia y arquitectura

ratones paranoicos llega a parana en su gira despedida ultima ceremonia

Ratones Paranoicos llega a Paraná en su gira despedida "Última Ceremonia"

Ver comentarios

Lo último

Zoe Ramírez: San José es el mejor equipo de la provincia

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Ultimo Momento
Zoe Ramírez: San José es el mejor equipo de la provincia

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

De la cesta al hogar: Beneficios y riesgos de comprar electrodomésticos en línea

De la cesta al hogar: Beneficios y riesgos de comprar electrodomésticos en línea

Gabriel Gómez: Fue un año muy positivo

Gabriel Gómez: "Fue un año muy positivo"

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
Zoe Ramírez: San José es el mejor equipo de la provincia

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

La provincia
Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Dejanos tu comentario