Caso Lourdes Fernández: su expareja quedó detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad

Después de varias horas de incertidumbre, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró este jueves por la noche a Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, quien fue detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad en el marco de una causa por violencia de género.

El hallazgo se produjo luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47 ordenara el allanamiento en una vivienda ubicada en Ravignani 2186 , en el barrio porteño de Palermo. “En el interior del departamento fue encontrada Lourdes Fernández y minutos después fue detenido García Gómez”, informaron fuentes judiciales.

Durante el operativo trabajó personal de la Policía de la Ciudad, la Policía Científica y el SAME. En el inmueble se hallaron botellas de bebidas alcohólicas y pastillas fuera de su blíster, elementos que fueron enviados al laboratorio químico para su análisis.

Pasadas las 22.30, la artista fue trasladada al Hospital Fernández, donde recibió atención médica y fue dada de alta durante la madrugada de este viernes. Luego fue acompañada hasta la vivienda de una amiga. Según consignó América TV, al salir del lugar se la observó con dificultades para caminar y asistida por el personal sanitario.