Tini Stoessel conmovió con su nueva canción dedicada a su padre

"Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía, fue un mes de marzo, dijeron que te perdía", cantó la joven de 27 joven donde no usó eufemismos para contar el oscuro momento que transitó.

Se recordará que, en marzo de 2022, Alejandro Stoessel fue internado en terapia intensiva tras haber presentado fuertes dolores estomacales que resultaron ser una hemorragia interna que debió ser operada y estuvo al borde de la muerte. Ante el delicado estado de su padre, Tini había decidido posponer shows de una gira programada para estar junto a su familia y desapareció de la vida pública durante algunos meses.

Un mechón de pelo, el nuevo disco de Tini

El próximo 11 de abril la cantante sacará "Un mechón de pelo", donde la artista adelantó que sacará un costado que nunca mostró y, al parecer, revelará lo que transitó en la intimidad durante periodos oscuros. "Haber podido expresar en palabras tantas emociones y sentimientos que tenía guardados en este álbum fue algo muy sanador", dijo en su Instagram junto a un video -de lo que parece ser otro videoclip- donde se ve a Tini en un baño, llorando, mientras corta su cabello.

Una publicación compartida por tini (@tinistoessel)

A finales de 2023 Tini comenzó a abrirse públicamente sobre su salud mental y confesó haber sufrido depresión, ansiedad y ataques de pánico: "Haberme sincerado con la gente y conmigo misma me generó una fortaleza enorme en la que decidí que quiero hablar de esto, tengo la necesidad y también siento la responsabilidad de hacerlo", había dicho en una entrevista.

La joven, además, había adelantado que su álbum sería "muy especial" y "marcaría un antes y un después": " Por primera vez voy a contar mi historia, mis verdades y todo lo que viví para convertirlo en arte y en música. Fue un proceso muy sanador y en cada canción cuento cosas de hace mucho tiempo y otras hace no tanto".

Una publicación compartida por tini (@tinistoessel)

Por otro lado, durante algunos de sus shows, se sinceró directamente con sus fans en torno a su salud mental: "Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones personales. Veía muy lejano volver a subirme a un escenario y esta fue una meta que me puse. Poder estar acá es un gran logro y es, en gran parte, gracias a ustedes por todo el amor que me dan".