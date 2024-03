Tini Stoessel: "Cómo duelen los sentimientos cuando uno no los deja ir"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por tini (@tinistoessel)

Videoclip

En las últimas horas, la cantante se filmó mirándose a la cámara, con el rostro entre lágrimas y una tijera en sus manos. Hasta que toma una tijera con una mano, un voluminoso mechón de pelo con la otra y lo corta con trazo firme. “Como duelen los sentimientos cuando uno no los deja ir. Cómo se borran los recuerdos cuando aún viven en mí. Se hace difícil perdonar, pero más difícil perdonarte a ti. A veces pienso que estoy loca, porque loca me sentí. Loca como el mar, que no se entiende lo que hace ni a dónde va. Solo él puede entender, encontrarse en alguien más. Será que el ser humano nunca aprende a nadar, en búsqueda del sentido, perdida en el desierto y no lograr saciar, saciar el alma fría y volver a respirar”, fueron las palabras que utilizó para mostrar el nuevo material.