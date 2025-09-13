Turismo emisivo: ni la suba del dólar frena el boom de los viajes al exterior

Agencias de turismo de Paraná afirman que los paquetes a Brasil o el Caribe encabezan la demanda para lo que resta del año y para el próximo verano

El turismo emisivo sigue en auge. La demanda de viajes al exterior creció fuertemente a lo largo de este año. Uno de los períodos que se destaca es el mes julio –en vacaciones de invierno– cuando salieron del país 843.066 residentes por turismo, 26,5% más que en igual mes de 2024. Fue la mayor salida de turistas para julio desde 2017, cuando habían viajado 1.004.278 residentes, según un informe de Analytica Consultora, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Uno de los factores que favoreció esta tendencia fue la estabilidad del dólar en los meses anteriores, que sin embargo se vio interrumpida esta semana con una marcada suba de la divisa: el tipo de cambio minorista marcó ayer un nuevo récord, al cotizar a 1.465 pesos en el Banco Nación. Y si bien las agencias de viaje están atentas a cómo puede llegar a impactar este aumento en las ventas de pasajes y paquetes internacionales, esta semana respiran aliviados, ya que el interés e incluso el caudal de operaciones se mantuvo desde el lunes a hoy en el mercado local.

Así lo confirmó a UNO Daniela, vendedora de una agencia de calle Victoria, en la capital entrerriana, quien además aseguró: “Incluso se ha incrementado la demanda de viajes al exterior en esta última semana. Quizás uno de los motivos es que la gente ante la suba del dólar se asusta y quiere ir cerrando sus vacaciones de la nueva temporada. Por otra part

e, ya se viene la temporada en la que todos están organizando sus vacaciones para enero o febrero”.

Aeropuerto.jpg

El turismo internacional se impone

Asimismo, analizó: “La venta de emisivos es más alta que la de viajes nacionales, pese a que no hay financiación con tarjeta de crédito en pesos para viajar afuera, como sí ocurre dentro del país. Muchas personas están reservando para octubre, noviembre y lo que queda de la temporada baja, y a la vez hay muchas consultas para lo que es la temporada alta, sobre todo se está moviendo bastante lo que es Caribe en general, República Dominicana, México, Cuba, y lo que es el norte de Brasil: hay bastante demanda a lo que es Porto de Galinhas, Maragogi, Porto Seguro, Natal y otros destinos de esa zona. Y en lo que respecta al Sur de Brasil, destinos como Camboriú, Canasvieiras, Ingleses, también son muy elegidos por los argentinos para la temporada de verano y se vende mucho siempre, porque ahí los precios son más accesibles, ya que están los paquetes en bus y no en avión”.

Según mencionó, los valores son variados, dependiendo de la hotelería, los días, el régimen de alimentación y demás. “Dependiendo del alojamiento elegido, muchas veces se acercan los precios del norte de Brasil a lo que es Caribe. Varía de acuerdo a la hotelería y el aéreo, que si bien siempre es más económico obviamente a Brasil, en la hotelería hay mucha más oferta en el Caribe”, comparó Daniela.

caribe.jpg

Formas de pago

En cuanto a los pagos, indicó que se pueden hacer en dólares o en pesos, a la cotización del día, y explicó: “Están las dos opciones, pero lo que lo que conviene hoy es abonar en dólares y mediante transferencia bancaria. El pago en efectivo también se puede realizar obviamente, pero a eso se agrega un impuesto de ARCA, que es del 5% para todo lo que es pago en efectivo a viajes al exterior. Si lo quieren pagar en pesos se puede: se toma la cotización oficial del día de pago, pero se agrega también un 30% del impuesto de ARCA”.

Sebastián, quien trabaja en una agencia de calle Alameda de la Federación, coincidió en que las variaciones en el valor del dólar registradas esta semana no desalentaron las compras de viajes al extranjero con fines turísticos. “Esta semana he vendido viajes con normalidad. En general los viajes internacionales están dolarizados y no tenemos mucha variación nosotros en lo que respecta al precio, entonces eso un poco favorece a seguir contratando estos productos con tiempo. Casi todas las familias que han contratado paquetes en estos días apuestan a poder hacer una pequeña seña y después pagar el resto cómodamente”, sostuvo.

Tendencia

También observó que es tan marcado interés por viajar afuera que “hay personas que no solamente contratan para el verano, sino también para mitad del año que viene”. Y añadió: “Ya se van preparando con tiempo, que es lo ideal para planificar un viaje internacional. Quizás el viaje nacional sí lo contratan con un poco menos de anticipación, quizás de acá a cada tres o cuatro meses. Nosotros utilizamos en la mayoría de los casos un sistema en el que uno puede congelar su precio y liberarse un poco lo que es este esta suba de del dólar; no en todas las salidas pero sí en la mayoría”.

Punta Cana Caribe Punta Cana y otros destinos caribeños registran la mayor demanda del turismo al momento de pensar en un descanso.

En referencia a los destinos más elegidos, afirmó a UNO: “Las personas están buscando bastante Brasil como destino, que es muy bonito, aparte está cerca, y no es para nada caro. Muchas, por ejemplo, ya han contratado Río de Janeiro, Buzios, y hay bastantes clientes que están buscando escalar más arriba, ir al norte de Brasil, visitar por ejemplo Porto de Galinhas o Maragogi; también hay interesados en ir a San Andrés y Cartagena, en Colombia, y una gran mayoría está buscando ahora viajes al Caribe: a Punta Cana, a Bayahíbe, a Cuba también, y lo que creció muchísimo es la demanda a Aruba”.

Por último, también explicó que los precios son variados: “Dependen de muchos factores: de la cantidad de noches que se está en destino, la época del año que uno viaja, porque no es lo mismo ir ahora que en enero. Para tener una idea aproximada, quizás un vaije de siete noches a Aruba a mitad de año por ejemplo, con desayuno incluido, está entre 1.200 y 1.400 dólares; si es con media pensión es un poco más costoso”, concluyó.