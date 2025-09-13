Paraná: mejoraron la iluminación del Parque Industrial

Se instalaron 250 nuevas luminarias en el cuadrante comprendido por las calles Valentín Torra, Walter Grand y Salellas, zona del parque industrial de Paraná

A través del programa “Paraná 100% LED” la Municipalidad de la capital provincial instaló 250 nuevas luminarias en la zona del parque industrial. Las luminarias de última tecnología se instalaron en el cuadrante comprendido por las calles Valentín Torra, Walter Grand y Salellas.

La obra no solo actualiza la tecnología del área, sino que también avanza en la promoción del desarrollo económico y sostenible. La intendenta Rosario Romero resaltó la inversión y mejora y explicó que “aunque anteriormente se contaba con luces LED, la falla de un solo artefacto provocaba la pérdida de toda la línea, generando grandes zonas de oscuridad y a partir de esta renovación que se hizo ese problema no va a existir más”.

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

Luminarias Led parque industrial de Paraná

Las nuevas luminarias tienen mayor capacidad lumínica y poseen la ventaja de incorporar fotocélulas, lo que permite un mejor aprovechamiento de la luz natural. “Hemos hecho esa corrección, se reemplazó la luminaria porque se necesitaba más potencia lumínica y la existente ya tenía que ser renovada”, agregó.

La mejora en la iluminación tiene un impacto directo en los 5.000 trabajadores que operan en el Parque Industrial. “Este parque industrial se va a ver beneficiado por una tarea de iluminación que las fábricas utilizan mucho, porque aquí se trabaja hasta la noche y también a la mañana temprano. Necesitamos tener buena luz”, destacó Romero.

El viceintendente, David Cáceres, subrayó los beneficios de la iluminación LED: “Son rotundos: el impacto ambiental, menor consumo, mayor seguridad, mejor iluminación. Vamos a seguir trabajando en cada uno de los barrios de la ciudad”.

Luminarias Led parque industrial de Paraná 1

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, resaltó la importancia del programa 100% LED. “Implica un trabajo importante de renovación de calidad lumínica y también el ahorro energético. Pensamos en la sustentabilidad de la ciudad, generando en el parque industrial una tecnología nueva”, explicó.

Hirschfeld también se refirió al mantenimiento de la infraestructura de la zona: “Hemos creado una unidad para el mantenimiento de los distintos lugares y espacios del Parque Industrial, así como para el mantenimiento de la trama vial”.

Con la instalación de estas 250 luminarias, la Municipalidad busca no solo mejorar la iluminación del parque, sino también sentar las bases para un futuro más sostenible.