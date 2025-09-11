Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo La Justicia autorizó a la Municipalidad de Paraná y a la Provincia a realizar relevamiento de residuos de la chatarrería Las 3E SRL 11 de septiembre 2025 · 14:13hs

La Justicia autorizó a la Municipalidad de Paraná y a la Provincia a realizar relevamiento de residuos de la planta de tratamiento y transferencia de Las 3E SRL

En el marco del legajo “Barsanti, Liliana Beatriz y Otros c/Municipalidad de Paraná, y Otro s/Acción de amparo (Colectivo)” Nº 12.956, la vocal de la Cámara de Apelaciones II de Paraná Sala I, Gabriela Teresita Mastaglia, resolvió hoy autorizar ”a las autoridades ambientales de la Municipalidad de Paraná y de la Provincia de Entre Ríos, mediante los agentes que designen, a realizar el relevamiento técnico de los residuos existentes en la planta de tratamiento y transferencia de residuos de “Las 3E S.R.L.”

Además, la jueza dispuso decretar el embargo de los residuos que sean relevados en la planta de tratamiento y transferencia de residuos de "Las 3E S.R.L." –ubicada en Avda. José Hernández 2561, de Paraná-, designando como depositaria de los mismos a la Municipalidad de Paraná.

Mastaglia también libró mandamiento "bajo apercibimiento de hacer uso de la fuerza pública para el caso de que se impidiera el ingreso de las autoridades antes señaladas", corriendo traslado a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná "a los fines de que se expidan en el plazo de cinco (5) días de notificadas sobre el nuevo plan de acondicionamiento y traslado de los materiales presentados en fecha 05/08/2025 por "Las 3E S.R.L.", su viabilidad, utilidad y demás factores que consideren pertinentes para el más rápido cumplimiento de la sentencia", dictada el 29 de julio de 2024.