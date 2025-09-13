Uno Entre Rios | Ovación | River

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Desde las 19 Estudiantes y River jugarán en La Plata, por la octava fecha del certamen. Entre semana jugarán por la Copa.

13 de septiembre 2025 · 10:33hs
Estudiantes y River será el duelo destacado de este sábado.

Estudiantes y River será el duelo destacado de este sábado.

Estudiantes de La Plata recibirá este sábado a River, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el que será el último encuentro de ambos equipos antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.

El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi y será televisado por ESPN Premium. El árbitro designado para este cruce fue Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Echenique.

Andreas Pereira, nuevo refuerzo de Palmeiras.

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Abel Ferreira ganó dos Copas Libertadores con Palmeiras.

Abel Ferreira, cuestionado en Palmeiras antes del choque contra River

El Millonario llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganarle 2-0 a San Martín de San Juan en la última fecha, lo que le permitió mantenerse puntero en la Zona B con 15 puntos, aunque ayer fue superado por Deportivo Riestra y deberá ganar hoy para volver a ser el líder.

Estudiantes de La Plata, por su parte, viene de caer en la última fecha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que lo hizo caer hasta la sexta posición, aunque tiene unos importantes 12 puntos que lo mantienen a la expectativa.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, los dirigidos por Eduardo Domínguez también están entre los ocho mejores.

Este será el último partido para ambos antes de sus encuentros de la Copa Libertadores.

River recibirá el miércoles a Palmeiras, mientras que Estudiantes visitará el jueves al Flamengo en el Maracaná.

Otros partidos del Torneo Clausura

Godoy Cruz y Barracas Central jugarán desde las 14.30 en el estadio Feliciano Gambarte. El Tomba pudo poner fin a una racha de 10 encuentros sin conocer la victoria, mientras que el Guapo es líder de la Zona A y pelea por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Más tarde, Independiente recibirá a Banfield a las 16.45 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El Rojo necesita urgentemente volver a la victoria en el regreso a su estadio, mientras que el Taladro quiere aprovechar el mal momento del local y dar el golpe.

Para finalizar la jornada, Sarmiento y Aldosivi se enfrentarán a partir de las 21.15 en el Estadio Eva Perón. En un duelo crucial por la permanencia, el Verde, que lleva ocho encuentros sin ganar como local, recibe al Tiburón, que tendrá el debut de Guillermo Farré como nuevo DT tras la salida de Mariano Charlier.

River Estudiantes Torneo Clausura Copa Libertadores
Noticias relacionadas
El Superclásico de Reserva se vivió con mucha emoción.

Boca y River empataron en el Superclásico de Reserva

El equipo de Argentina en la previa al debut.

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

La secuencia del blooper de Enzo Salas.

El blooper que hizo famoso a Enzo Salas

Torneo Regional del Litoral: Estudiantes y Rowing dividirán la ciudad en una nueva edición del clásico.

Torneo Regional del Litoral: Estudiantes y Rowing dividirán la ciudad en una nueva edición del clásico

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Luis Caputo anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales

Luis Caputo anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

Ultimo Momento
Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Luis Caputo anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales

Luis Caputo anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

El blooper que hizo famoso a Enzo Salas

El blooper que hizo famoso a Enzo Salas

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Torneo Regional del Litoral: Estudiantes y Rowing dividirán la ciudad en una nueva edición del clásico

Torneo Regional del Litoral: Estudiantes y Rowing dividirán la ciudad en una nueva edición del clásico

LPF: hay clásico en el estadio Pedro Mutio

LPF: hay clásico en el estadio Pedro Mutio

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

El blooper que hizo famoso a Enzo Salas

El blooper que hizo famoso a Enzo Salas

La provincia
Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Turismo emisivo: ni la suba del dólar frena el boom de los viajes al exterior

Turismo emisivo: ni la suba del dólar frena el boom de los viajes al exterior

SMN: continúan las temperaturas primaverales

SMN: continúan las temperaturas primaverales

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Dejanos tu comentario