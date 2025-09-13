Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Desde las 19 Estudiantes y River jugarán en La Plata, por la octava fecha del certamen. Entre semana jugarán por la Copa.

Estudiantes de La Plata recibirá este sábado a River , por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el que será el último encuentro de ambos equipos antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.

El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi y será televisado por ESPN Premium. El árbitro designado para este cruce fue Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Echenique.

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

El Millonario llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganarle 2-0 a San Martín de San Juan en la última fecha, lo que le permitió mantenerse puntero en la Zona B con 15 puntos, aunque ayer fue superado por Deportivo Riestra y deberá ganar hoy para volver a ser el líder.

Estudiantes de La Plata, por su parte, viene de caer en la última fecha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que lo hizo caer hasta la sexta posición, aunque tiene unos importantes 12 puntos que lo mantienen a la expectativa.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, los dirigidos por Eduardo Domínguez también están entre los ocho mejores.

Este será el último partido para ambos antes de sus encuentros de la Copa Libertadores.

River recibirá el miércoles a Palmeiras, mientras que Estudiantes visitará el jueves al Flamengo en el Maracaná.

Otros partidos del Torneo Clausura

Godoy Cruz y Barracas Central jugarán desde las 14.30 en el estadio Feliciano Gambarte. El Tomba pudo poner fin a una racha de 10 encuentros sin conocer la victoria, mientras que el Guapo es líder de la Zona A y pelea por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Más tarde, Independiente recibirá a Banfield a las 16.45 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El Rojo necesita urgentemente volver a la victoria en el regreso a su estadio, mientras que el Taladro quiere aprovechar el mal momento del local y dar el golpe.

Para finalizar la jornada, Sarmiento y Aldosivi se enfrentarán a partir de las 21.15 en el Estadio Eva Perón. En un duelo crucial por la permanencia, el Verde, que lleva ocho encuentros sin ganar como local, recibe al Tiburón, que tendrá el debut de Guillermo Farré como nuevo DT tras la salida de Mariano Charlier.