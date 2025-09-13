Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

En el Cementerio Nuevo de Concordia encontraron larvas de aedes aegypti mosquito transmisor del dengue. Inician prevención por el inicio del calor

Desde la administración del Cementerio Nuevo de Concordia, a través de un comunicado, se informó que se retira el agua de los floreros debido a la presencia de larvas de aedes aegypti, el mosquito vector del dengue . En ese sentido, se aclaró que se trata de "una medida preventiva para evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.

Desde la necrópolis local se detalló que "en cada sector, encontrarán tachos con arena para colocar las flores" y se pidió la "colaboración, que es fundamental para mantener un entorno seguro".

La directora del Cementerio, Claudia Otaegui, comentó que con la medida se busca "concientizar a todos los familiares que vienen, de la problemática que se nos va a presentar con la llegada del verano y el dengue". Por eso la implementación de tachos de arena "para que cada familia rellene sus floreros y solamente lo humedezca", sostuvo. Subrayando que incluso "las flores se conservan más en arena húmeda que en agua".

Aparte del uso de arena, se reparten folletos informativos y se mantiene limpio y el pasto cortado.

larvas de mosquito aedes aegypti dengue 1.jpg

Prevención

Desde las áreas de epidemiología se recuerdan las formas de prevenir el dengue.