Desde la administración del Cementerio Nuevo de Concordia, a través de un comunicado, se informó que se retira el agua de los floreros debido a la presencia de larvas de aedes aegypti, el mosquito vector del dengue. En ese sentido, se aclaró que se trata de "una medida preventiva para evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.
Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio
En el Cementerio Nuevo de Concordia encontraron larvas de aedes aegypti mosquito transmisor del dengue. Inician prevención por el inicio del calor
Desde la necrópolis local se detalló que "en cada sector, encontrarán tachos con arena para colocar las flores" y se pidió la "colaboración, que es fundamental para mantener un entorno seguro".
La directora del Cementerio, Claudia Otaegui, comentó que con la medida se busca "concientizar a todos los familiares que vienen, de la problemática que se nos va a presentar con la llegada del verano y el dengue". Por eso la implementación de tachos de arena "para que cada familia rellene sus floreros y solamente lo humedezca", sostuvo. Subrayando que incluso "las flores se conservan más en arena húmeda que en agua".
Aparte del uso de arena, se reparten folletos informativos y se mantiene limpio y el pasto cortado.
Prevención
Desde las áreas de epidemiología se recuerdan las formas de prevenir el dengue.
- Evitar los criaderos de mosquitos eliminando el agua estancada, y protegerse de las picaduras usando repelentes, ropa de manga larga y mosquiteros. Además, se deben desmalezar los patios y cambiar el agua de floreros y bebederos diariamente.
- Eliminar criaderos de mosquitos (descacharrizado). Vaciar y cepillar recipientes - Dale vuelta a baldes, palanganas y otros objetos que puedan acumular agua, o vacíalos y cepíllalos diariamente, especialmente en el caso de bebederos de animales y floreros.
- Eliminar objetos innecesarios: Deshecha latas, botellas, neumáticos y otros recipientes que no uses y puedan acumular agua.
- Tapar tanques y recipientes de agua: Asegúrate de que tanques, aljibes, cisternas y barriles estén bien tapados para evitar que el mosquito ponga sus huevos.
- Mantener el jardín limpio: Rellena con tierra huecos en el suelo y desmalezar el patio para que no se acumule agua.
- Atención a las piletas: Si no se van a usar, dales vuelta. Si se usan, mantenerlas con cloro para que no se conviertan en criaderos.
- Usar repelente: Aplica repelentes en la piel expuesta, siguiendo las instrucciones del producto.
- Vestir ropa adecuada: Usa ropa clara que cubra brazos y piernas, sobre todo durante actividades al aire libre.
- Usar mosquiteros: Coloca mosquiteros en puertas y ventanas, y protege las cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.