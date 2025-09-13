Wenceslao Mansilla se impuso por la vía rápida en el Club Paracao

El paranaense Wenceslao Mansilla superó por nocaut técnico en el tercer asalto al cordobés Sergio Carabajal. Acá puede verse la definición de la pelea.

El árbitro Raúl Albornoz levanta el brazo de Wenceslao Mansilla tras el combate.

La gente que se hizo presente en el estadio Gigante del Sur del Club Paracao pudo disfrutar de una más que entretenida velada de boxeo, que culminó con una definición contundente del pugilista local Wenceslao Mansilla , quien se impuso por nocaut técnico al minutos con 53 segundos del tercer round sobre el cordobés Sergio Carabajal.

En una pelea corta, pautada a cuatro asaltos, Peligro y su adversario salieron a no guardarse nada y la supremacía del local fue en ascenso, hasta que en el tercer capítulo llegó con una izquierda cruzada que impactó sobre el rostro de su rival y lo mandó a la lona. Se levantó pero un gancho zurdo a la zona hepática le provocó la segunda caída, volvió a ponerse de pie pero la definición estaba latente. Y tras unos segundos en lo que Carabajal intentó sobrevivir, otro golpe al cuerpo definió el pleito.

Mansilla, de 39 años y 76,200 kilogramos, mejoró su récord de 21 victorias (11 por nocaut), 17 derrotas (seis antes del límite) y un empate. En tanto que Carabajal, de 34 años y 76,100 kilos, quedó con un palmarés de cuatro triunfos (uno de manera categórica), 33 reveses (siete por la vía rápida) y seis pardas.

El nocaut de Wenceslao Mansilla

Las otras peleas en el Club Paracao

Previo al combate profesional se desarrollaron cinco duelos de índole amateur. Los resultados fueron los siguientes:

Johana Beber (gimnasio Payabox) y Sofía Silva (Motobox) empataron

Nahuel Ramos (Boxing Paraná) le ganó por puntos a Lautaro Pereira (Rafaela)

Agustín Ramírez (Team Pistrilli) derrotó en las tarjeras a Emanuel Segovia (Toa Fight)

Zamira Beber (Payabox) venció por puntos a Belén Díaz (Santa Fe)

Iván Frutos (Boxing Paraná) se impuso a través de los jueces sobre Nicolás Leguizamón (Santa Fe)