Uno Entre Rios | Economia | cargas

Productos importados: colapsó las opeaciones de cargas en Ezeiza

Por la caída del sistemas de cargas en el Aeropuerto de Ezeiza hace días que están a la intemperie productos importados, incluyendo insumos médicos.

13 de septiembre 2025 · 14:10hs
Por la caída del sistemas de cargas hace días que están a la intemperie productos importados

Por la caída del sistemas de cargas hace días que están a la intemperie productos importados, incluyendo insumos médicos.
Por la caída del sistemas de cargas hace días que están a la intemperie productos importados

Por la caída del sistemas de cargas hace días que están a la intemperie productos importados, incluyendo insumos médicos.

El aumento de productos llegados del exterior y la implementación de un nuevo sistema informático de importaciones hizo colapsar la parte operativa de las cargas en el aeropuerto de Ezeiza, provocado retrasos significativos en la liberación de mercancías.

Estos retrasos afectan tanto a insumos críticos como a bienes de consumo, generando altos costos de almacenamiento y poniendo en riesgo la competitividad del comercio exterior, explicaron desde la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI) y de Aeropuertos Argentina Cargas (TCA).

Desde que asumió Javier Milei, unas 238 empresas pidieron al Gobierno el procedimiento preventivo de crisis para paliar su situación de quebranto financiero 

Procedimiento Preventivo de Crisis: más de 200 empresas lo pidieron

.La tasa de despidos alcanza el valor más alto desde 2016. La caída del empleo registrado responde al aumento de las desvinculaciones

El empleo privado se redujo en julio

Aeropuerto de Ezeiza cargas importaciones

Según explicaron, la puesta en marcha de un nuevo sistema informático para importaciones, que se puso en marcha entre el 22 y 23 de agosto de 2025, después de 20 años "no funcionó como se esperaba" y su transición fue criticada por realizarse de manera abrupta, "bajando la llave del sistema viejo" sin un período de operación en paralelo.

Importadores alertan por un cuello de botella en el aeropuerto, con retrasos que afectan a insumos críticos y a bienes de consumo. El problema se originó por la combinación de un nuevo sistema informático y un aumento inesperado de las importaciones

Además, el aumento inusitado de importaciones por courier y generales, impulsadas por la apertura comercial, el auge de las plataformas de compras como Shein y TEMU, y la expectativa de variaciones en el dólar incrementaron la demanda en coincidencia con la puesta en marcha del nuevo sistema.

Las áreas afectadas fueron cargas consolidadas, que requieren procesos de coordinación más complejos. En cambio, las exportaciones y las importaciones por courier y a granel, operan normalmente.

Aeropuerto Ezeiza importaciones cargas colapso

Como consecuencias logísticas y económicas se señaló que, cada día de retraso incrementa los costos de almacenaje y se compromete la planificación de vuelos cargueros y los contratos de entrega. También se pone en riesgo la competitividad del comercio exterior.

Existe la posibilidad de que los consumidores enfrenten faltantes en el mercado local. Por ejemplo, se retienen 150 implantes cocleares para operaciones programadas que no han sido liberados después de casi un mes.

Germán Raña, presidente de la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI), alertó sobre la mercadería sensible estancada y el colapso del sistema, que motivó reuniones con autoridades aduaneras y cámaras del sector.

Aeropuerto Ezeiza colapso importaciones

En tanto, desde Aeropuertos Argentina Cargas (TCA), explicaron que la situación responde a los dos factores mencionados: la explosión de importaciones y el cambio de sistema. Los despachantes de aduana criticaron la "desastrosa implementación" del nuevo sistema por la falta de una transición paralela. Pero, a pesar de las críticas, todas las partes reconocen la voluntad de cooperación de los organismos para encauzar la situación.

La Aduana, en particular, mostró flexibilidad al extender plazos de vencimiento y facilitar gestiones y se espera que la situación se regularice en las próximas dos semanas.

cargas aeropuerto ezeiza Productos Importados
Noticias relacionadas
ventas minoristas pyme cayeron 2,2% mensual en agosto

Ventas minoristas pyme cayeron 2,2% mensual en agosto

La inflación de agosto fue del 1,9%, según el Indec.

La inflación de agosto fue del 1,9%, según el Indec

javier milei presentara el presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

grupo flecha incorpora mas de 170 nuevas unidades para sus servicios

Grupo Flecha incorpora más de 170 nuevas unidades para sus servicios

Ver comentarios

Lo último

Preocupa la falta de tratamiento inmediato en pacientes con dermatitis atópica

Preocupa la falta de tratamiento inmediato en pacientes con dermatitis atópica

Nuevo reclamo de trabajadores del Hospital Garrahan:si no hay aumento, consíganlo

Nuevo reclamo de trabajadores del Hospital Garrahan:"si no hay aumento, consíganlo"

Allanaron un local en Villaguay que sería del padre de una asesora de Guillermo Francos

Allanaron un local en Villaguay que sería del padre de una asesora de Guillermo Francos

Ultimo Momento
Preocupa la falta de tratamiento inmediato en pacientes con dermatitis atópica

Preocupa la falta de tratamiento inmediato en pacientes con dermatitis atópica

Nuevo reclamo de trabajadores del Hospital Garrahan:si no hay aumento, consíganlo

Nuevo reclamo de trabajadores del Hospital Garrahan:"si no hay aumento, consíganlo"

Allanaron un local en Villaguay que sería del padre de una asesora de Guillermo Francos

Allanaron un local en Villaguay que sería del padre de una asesora de Guillermo Francos

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Wenceslao Mansilla se impuso por la vía rápida en el Club Paracao

Wenceslao Mansilla se impuso por la vía rápida en el Club Paracao

Policiales
Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Ovación
Wenceslao Mansilla se impuso por la vía rápida en el Club Paracao

Wenceslao Mansilla se impuso por la vía rápida en el Club Paracao

Torneo Regional del Litoral: Estudiantes y Rowing dividirán la ciudad en una nueva edición del clásico

Torneo Regional del Litoral: Estudiantes y Rowing dividirán la ciudad en una nueva edición del clásico

LPF: hay clásico en el estadio Pedro Mutio

LPF: hay clásico en el estadio Pedro Mutio

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

La provincia
Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Paraná: mejoraron la iluminación del Parque Industrial

Paraná: mejoraron la iluminación del Parque Industrial

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Turismo emisivo: ni la suba del dólar frena el boom de los viajes al exterior

Turismo emisivo: ni la suba del dólar frena el boom de los viajes al exterior

Dejanos tu comentario