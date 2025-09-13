Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

En Victoria se pondrá en marcha un sistema de fotomultas que permitirá detectar infracciones mediante imágenes registradas en tiempo real.

La ciudad de Victoria dará un paso firme hacia el ordenamiento urbano y la concientización vial con la incorporación de nuevas tecnologías de control. A partir de una iniciativa conjunta entre la Jefatura local y el Municipio, se pondrá en marcha un sistema de fotomultas que permitirá detectar infracciones mediante imágenes registradas en tiempo real.

El mecanismo, conocido como “Ojo”, habilitará a las fuerzas de seguridad a constatar faltas a la Ley Nacional de Tránsito y a las ordenanzas municipales sin necesidad de intervención directa. Con la sola captura fotográfica de una infracción —como el no uso del casco o maniobras indebidas— se aplicará la sanción correspondiente.

La medida busca generar conciencia ciudadana ante el aumento de siniestros viales, algunos de ellos con consecuencias fatales. “La consigna es clara: reflexionar sobre nuestras conductas en el tránsito, pero con controles estrictos y visibles”, señalaron desde el área de seguridad.

El sistema será adquirido por ambas instituciones y funcionará como herramienta preventiva y sancionatoria, en un contexto donde el orden vial se vuelve urgente. La implementación está prevista para las próximas semanas, y se enmarca en una política de modernización del control urbano.