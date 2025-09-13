Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Uno Entre Rios | La Provincia | Victoria

En Victoria se pondrá en marcha un sistema de fotomultas que permitirá detectar infracciones mediante imágenes registradas en tiempo real.

13 de septiembre 2025 · 08:55hs
La ciudad de Victoria dará un paso firme hacia el ordenamiento urbano y la concientización vial con la incorporación de nuevas tecnologías de control. A partir de una iniciativa conjunta entre la Jefatura local y el Municipio, se pondrá en marcha un sistema de fotomultas que permitirá detectar infracciones mediante imágenes registradas en tiempo real.

El mecanismo, conocido como “Ojo”, habilitará a las fuerzas de seguridad a constatar faltas a la Ley Nacional de Tránsito y a las ordenanzas municipales sin necesidad de intervención directa. Con la sola captura fotográfica de una infracción —como el no uso del casco o maniobras indebidas— se aplicará la sanción correspondiente.

La medida busca generar conciencia ciudadana ante el aumento de siniestros viales, algunos de ellos con consecuencias fatales. “La consigna es clara: reflexionar sobre nuestras conductas en el tránsito, pero con controles estrictos y visibles”, señalaron desde el área de seguridad.

El sistema será adquirido por ambas instituciones y funcionará como herramienta preventiva y sancionatoria, en un contexto donde el orden vial se vuelve urgente. La implementación está prevista para las próximas semanas, y se enmarca en una política de modernización del control urbano.

