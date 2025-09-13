LPF: hay clásico en el estadio Pedro Mutio

Atlético Paraná y Patronato animarán el encuentro destacado de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Copa de la LPF. El juego comenzará a las 15.30.

El último clásico se disputó en el Grella y quedó en manos de Atlético Paraná.

Se disputará este sábado en forma íntegra la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 Masculino de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Los encuentros correspondiente a Primera División se disputarán a partir de las 15.30. Previamente, desde las 13.30, se desarrollarán los cotejos válidos a la divisional Sub 23.

El juego destacado de la jornada se llevará adelante en el estadio Pedro Mutio, donde Atlético Paraná y Patronato reeditarán una nueva edición del clásico de la capital entrerriana. Será el reencuentro del Gato y el Rojinegro luego de la semifinal del Torneo Apertura que protagonizaron en el primer semestre de la temporada 2025. En esa ocasión la victoria quedó en manos del Rojiblanco, que sorprendió al Santo al derrotarlo por 1 a 0. Posteriormente, los de barrio San Martín conquistaron el título al superar a Atlético Neuquén por la mínima diferencia.

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

El presente los encuentra en una situación diferente. Los de barrio Villa Sarmiento se ubican en el segundo escalón de las posiciones con 10 puntos, a uno de distancia del líder Peñarol. El Rojinegro, que ya gozó de su fecha de descanso, es el único líder que no recibió goles en su propio arco. En su última presentación derrotó 1 a 0 a Atlético Neuquén en el predio La Capillita,

Por su parte, Atlético Paraná se ubica en el séptimo lugar de la tabla con 7 unidades. El último campeón registra dos jornadas sin triunfos. En el capítulo anterior igualó 1 a 1 ante Don Bosco, en condición de visitante.

Otras historias de la Copa de la LPF

En otro de los encuentros que se disputará esta tarde Peñarol visitará a Argentino Juniors en Jorge Newbery y Avenida Zanni. El Tricolor, que se ubica en soledad en lo más alto de las posiciones, buscará retomar el tren de la victoria luego de dos presentaciones seguidas donde logró sumar de a una unidad. El dueño de casa, por su parte, quiere bajar a los de barrio Pirola de lo más alto de la tabla. De edificar la victoria se posicionará un punto por debajo.

Por otro lado, Los Toritos y Don Bosco animarán el duelo barrial. El juego se disputará en barrio San Roque. El Tricolor buscará celebrar el primer triunfo en el Clausura. En la jornada anterior perdió 3 a 0 ante Camioneros. El Salesiano, por su parte, tendrá como objetivo conquistar la victoria para incrementar su magra cosecha.

En otro de los juegos que se disputará esta tarde Palermo y Camioneros se medirán en barrio Rocamora. El Sangre y Luto quiere capitalizar la localía para cortar una serie de dos empate consecutivos. La visita es una de las revelaciones de la Copa. Con tres victorias se ubica en el tercer escalón de la tabla.

En el sur de la capital entrerriana Atlético Neuquén recibirá a Instituto. El Pingüi intentará levantarse luego de dos derrotas consecutiva. Los de Villa Uranga, por su parte, vienen de tener jornada libre.

Además, en el estadio Pablo Zapata Sportivo Urquiza, de buen inicio de torneo, recibirá a Oro Verde. Ambos equipos sufrieron sendas derrotas en el capítulo anterior.

Completarán la cartelera Belgrano y Universitario, quienes se enfrentarán en el estadio Julio Federik, escenario donde el Mondonguero oficia de anfitrión. San Benito tendrá fecha libre.

Peñarol, único líder

Las posiciones del Torneo Clausura son las siguientes.

Peñarol 11;

Patronato, 10;

Camioneros, 9;

Sportivo Urquiza 7

Belgrano 7

Argentino 7

Atlético Paraná 7

Atlético Neuquén 6

Palermo 6

San Benito 6

Don Bosco 5

Universitario 5

Instituto 4

Oro Verde 3

Los Toritos 1.