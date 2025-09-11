Uno Entre Rios | Policiales | Autovía 14

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Otra víctima en las rutas entrerrianas: fatal siniestro en la Autovía 14 con una persona muerta oriunda de Villa Adela (Concordia).

11 de septiembre 2025 · 20:19hs
El choque se registró este jueves cerca de Concordia.

El choque se registró este jueves cerca de Concordia.

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este jueves en la Autovía 14, a la altura del kilómetro 249, dentro de la jurisdicción del Departamento Concordia. El siniestro tuvo como saldo la muerte de un hombre de 72 años, luego de un violento impacto entre su camioneta y un camión de carga.

Según informó la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a los medios locales, el hecho ocurrió cerca del mediodía e involucró a una camioneta Toyota Hilux, conducida por Jorge Adolfo Tito, domiciliado en Villa Adela (Concordia), y un camión Mercedes Benz Actros 2045 con semirremolque volcador, perteneciente a la empresa Furlong, que transportaba vehículos en ese momento.

La cabina perdió una de sus paredes tras el golpe.

Un camión chocó contra una cabina de peaje en la Autovía 14

La Justicia autorizó a la Municipalidad de Paraná y a la Provincia a realizar relevamiento de residuos de la planta de tratamiento y transferencia de Las 3E SRL

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Lo que pasó en la Autovía 14

Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera violenta, provocando la muerte inmediata del conductor de la camioneta. Personal de emergencias que acudió al lugar constató el deceso de Tito en la escena del accidente.

El conductor del camión, un hombre de 36 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, resultó ileso y fue demorado preventivamente en el puesto de control vial ubicado en el kilómetro 255,5 de la misma autovía. La medida responde al protocolo habitual en este tipo de siniestros, a fin de garantizar el esclarecimiento de las circunstancias que desencadenaron el hecho.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de Concordia, y autoridades judiciales. El tránsito en la zona fue parcialmente interrumpido para permitir el trabajo de los peritos y garantizar la seguridad de los demás conductores.

Desde la fiscalía interviniente se ordenaron pericias accidentológicas, toma de declaraciones y análisis toxicológicos, con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el impacto entre ambos.

La noticia causó profunda conmoción en la pequeño barrio de Villa Adela, lugar donde residía el fallecido. Jorge Adolfo Tito, de 72 años, era una persona conocida en su comunidad, y su trágico fallecimiento ha generado muestras de dolor y pesar entre vecinos y allegados del lugar.

De esta manera, las rutas entrerrianas suman una nueva victima en lo que va del año. Esta vez en la Autovía Nacional 14.

Autovía 14 Concordia Villa Adela
Noticias relacionadas
En una audiencia, Jorge Julián Christe pidió recuperar el arresto domiciliario. La Cámara de Casación definirá en los próximos días.

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una "emboscada" judicial y mediática

El incendio en el molino se inició en una máquina secadora cargada con semillas de coriandro. Acudieron bomberos voluntarios de San Salvador

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

Una violenta disputa entre vecinos en Barrio Laguna terminó con la detención de 10 personas y el secuestro de armas, gomeras, piedras y otros elementos de agresión.

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

asesinaron a un hombre en basavilbaso

Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

Ver comentarios

Lo último

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Ultimo Momento
La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Policiales
Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una emboscada judicial y mediática

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una "emboscada" judicial y mediática

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

Ovación
La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

La provincia
La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Gualeguaychú inicia este mes el control de calidad de aire

Gualeguaychú inicia este mes el control de calidad de aire

Paraná: UTA levantará el paro de colectivos

Paraná: UTA levantará el paro de colectivos

Dejanos tu comentario