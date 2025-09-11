Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Otra víctima en las rutas entrerrianas: fatal siniestro en la Autovía 14 con una persona muerta oriunda de Villa Adela (Concordia).

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este jueves en la Autovía 14, a la altura del kilómetro 249, dentro de la jurisdicción del Departamento Concordia. El siniestro tuvo como saldo la muerte de un hombre de 72 años, luego de un violento impacto entre su camioneta y un camión de carga.

Según informó la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a los medios locales, el hecho ocurrió cerca del mediodía e involucró a una camioneta Toyota Hilux, conducida por Jorge Adolfo Tito, domiciliado en Villa Adela (Concordia), y un camión Mercedes Benz Actros 2045 con semirremolque volcador, perteneciente a la empresa Furlong, que transportaba vehículos en ese momento.

Un camión chocó contra una cabina de peaje en la Autovía 14

Lo que pasó en la Autovía 14

Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera violenta, provocando la muerte inmediata del conductor de la camioneta. Personal de emergencias que acudió al lugar constató el deceso de Tito en la escena del accidente.

El conductor del camión, un hombre de 36 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, resultó ileso y fue demorado preventivamente en el puesto de control vial ubicado en el kilómetro 255,5 de la misma autovía. La medida responde al protocolo habitual en este tipo de siniestros, a fin de garantizar el esclarecimiento de las circunstancias que desencadenaron el hecho.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de Concordia, y autoridades judiciales. El tránsito en la zona fue parcialmente interrumpido para permitir el trabajo de los peritos y garantizar la seguridad de los demás conductores.

Desde la fiscalía interviniente se ordenaron pericias accidentológicas, toma de declaraciones y análisis toxicológicos, con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el impacto entre ambos.

La noticia causó profunda conmoción en la pequeño barrio de Villa Adela, lugar donde residía el fallecido. Jorge Adolfo Tito, de 72 años, era una persona conocida en su comunidad, y su trágico fallecimiento ha generado muestras de dolor y pesar entre vecinos y allegados del lugar.

De esta manera, las rutas entrerrianas suman una nueva victima en lo que va del año. Esta vez en la Autovía Nacional 14.