Rompiendo Espejos celebra la primavera con un show en Paraná

El domingo 21 de septiembre, la banda tributo a Callejeros Rompiendo Espejos se presentará en Limbo Pub de Paraná. El grupo santafesino vuelve a la capital entrerriana con un show que repasará los clásicos de la banda liderada por Patricio Fontanet, además de renovar su repertorio con nuevas canciones. Las entradas ya están disponibles en Ticketway .

El cantante Nacho Ontiveros resaltó que la expectativa principal es volver a encontrarse con un público que siempre los recibe de manera cálida. “Siempre es especial tocar en Paraná, solemos ir tres o cuatro veces al año y cada vez se suma gente nueva, sobre todo jóvenes. Esperamos que esta vez también estén y que se sigan sumando”, expresó en diálogo con UNO .

Con más de una década de recorrido, Rompiendo Espejos se ha consolidado como uno de los tributos más fieles a Callejeros, tanto en sonido como en energía arriba del escenario.

Ese compromiso se refleja en la preparación de cada show, donde el grupo busca combinar la fidelidad a los clásicos con variantes que le den frescura a cada presentación. “Siempre están los hits, pero tratamos de revisar lo que hicimos en la presentación anterior y cambiar canciones para que el público no escuche lo mismo. La idea es que cada recital sea distinto”, explicó Ontiveros.

La fidelidad del público es una constante en cada presentación. Las canciones de Callejeros siguen generando una identificación muy fuerte entre distintas generaciones, que encuentran en sus letras un retrato de la vida cotidiana, las luchas sociales y la esperanza de cambiar la realidad.

Ese mensaje, de barrio y sensibilidad, continúa vigente y convoca a cientos de personas en cada tributo. Rompiendo Espejos lo entiende y lo transmite con respeto, sosteniendo un puente entre la música y quienes la sienten como parte de su historia personal.

En ese marco, Ontiveros aseguró que lo más especial de cada recital es el vínculo con la gente, ya que depende de la situación emocional. A veces la música transporta a otro lugar, y otras veces conmueve ver lo que le pasa al público.

Entre las canciones más pedidas aparecen Creo, Ilusión, Suerte y Fantasía o realidad, himnos que nunca faltan y que se corean como un ritual. Para la banda, también hay un disfrute particular en volver a interpretar temas de Disco Escultura, que habían dejado de lado durante un tiempo y recuperaron con entusiasmo. “Hacía mucho que no los tocábamos y nos encanta volver a recorrerlos”, destacó el músico.

Una noche para repetir

De cara a la presentación del domingo 21 en Limbo Pub, Ontiveros dejó un mensaje para el público entrerriano: “Los esperamos para repetir otra noche hermosa y disfrutar como siempre con la gente de Paraná, que son súper cálidos”.

La cita se dará en el marco del Día de la Primavera, una fecha que refuerza el espíritu festivo y de reencuentro. La banda santafesina promete un espectáculo lleno de rock, donde la música de Callejeros volverá a sonar con la misma fuerza y vigencia que la convirtieron en una parte inseparable de la cultura popular argentina.