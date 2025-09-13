Torneo Regional del Litoral: Estudiantes y Rowing dividirán la ciudad en una nueva edición del clásico.

Este sábado, desde las 16, se disputará una nueva jornada del Torneo Regional del Litoral 2025 , uno de los certámenes más exigentes y prestigiosos del rugby del interior del país. En esta oportunidad, la Primera y la Segunda División jugarán su fecha número 15, mientras que la Tercera División tendrá su jornada 13.

Para los clubes entrerrianos, será una fecha cargada de condimentos: habrá clásico en Paraná, un equipo que pelea arriba buscará afirmarse en su categoría, y otro tendrá descanso mientras se prepara para el sprint final del torneo.

Estudiantes y Rowing protagonizarán otro vibrante capítulo del clásico

En la Primera División, todas las miradas estarán puestas en el clásico paranaense que se disputará en la sede de Estudiantes, en el Parque Urquiza, donde recibirá a Rowing. Se enfrentarán en un duelo siempre especial, no solo por la rivalidad histórica que los une, sino también por el contexto en el que se da este nuevo capítulo. Estudiantes llega en la segunda posición, con 46 puntos, por detrás del líder Jockey de Rosario (55), y buscará una victoria que le permita mantenerse en el lote de privilegio. El conjunto Albinegro está mostrando solidez en esta edición y se perfila como uno de los serios candidatos a clasificar a semifinales.

Del otro lado estará Rowing, que viene de sumar puntos importantes en las últimas fechas y se encuentra en una posición expectante, con 30 unidades, compartiendo el sexto puesto con Old Resian. Si bien aún no está en zona de clasificación, una victoria en el clásico podría catapultarlo directamente a la pelea por el cuarto lugar, hoy en manos de GER (37). Con estos condimentos, el clásico no solo tendrá el valor emocional que siempre lo caracteriza, sino también una importancia clave en la lucha por ingresar a la etapa final del torneo. El encuentro será arbitrado por Juan Moyano, de la Unión Entrerriana de Rugby.

Del otro lado estará Rowing, que viene de sumar puntos importantes en las últimas fechas y se encuentra en una posición expectante, con 30 unidades, compartiendo el sexto puesto con Old Resian. Si bien aún no está en zona de clasificación, una victoria en el clásico podría catapultarlo directamente a la pelea por el cuarto lugar, hoy en manos de GER (37). Con estos condimentos, el clásico no solo tendrá el valor emocional que siempre lo caracteriza, sino también una importancia clave en la lucha por ingresar a la etapa final del torneo. El encuentro será arbitrado por Juan Moyano, de la Unión Entrerriana de Rugby.

En la Segunda División, Tilcara afrontará una prueba importante como visitante frente a CRAR. Los de Paraná atraviesan un gran momento y están ubicados en la segunda posición, con 48 puntos, siendo los principales escoltas de Universitario de Rosario, líder con 61. El Verde buscará seguir sumando para mantenerse dentro de los cuatro primeros que accederán a las semifinales, en una lucha cerrada con Los Caranchos (41) y Alma Juniors (40), que también vienen muy firmes en la recta final del torneo.

Enfrente estará CRAR, que marcha con 24 puntos en la parte baja de la tabla, pero que necesita imperiosamente hacerse fuerte de local para seguir en carrera. Para el conjunto entrerriano será un partido clave, no solo para no perderle pisada al líder, sino también para sacar diferencia respecto de sus perseguidores directos. El encuentro será arbitrado por Emilio Traverso, de la Unión Santafesina de Rugby.

En la Tercera División, CUCU de Concepción del Uruguay no tendrá actividad este fin de semana, ya que le corresponde fecha libre. El conjunto uruguayense atraviesa una temporada compleja y se encuentra en el último lugar de la tabla, con 15 puntos, por debajo de Regatas & Belgrano (16) y Querandí RC (22). En este contexto, la jornada sin acción puede servirle para replantear objetivos, recuperar jugadores y ajustar detalles, con la esperanza de mejorar su rendimiento en las fechas restantes. Si bien los resultados no han acompañado, el equipo buscará cerrar el torneo de la mejor manera posible y seguir fortaleciendo su estructura de cara al futuro.