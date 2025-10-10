Thiago Medina celebró su reencuentro con sus hijas tras recibir el alta médica

Después de 28 días de internación, Thiago Medina recibió el alta y volvió a abrazar a sus hijas, Aimé y Laia

Después de 28 días de internación, Thiago Medina recibió el alta y volvió a abrazar a sus hijas, Aimé y Laia. El exparticipante de Gran Hermano había sufrido un accidente en moto que lo mantuvo hospitalizado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Al salir, compartió en redes un video del emotivo reencuentro con las gemelas, fruto de su relación con Daniela Celis. En las imágenes se ve a las nenas correr hacia su papá y fundirse en un abrazo lleno de emoción, luego de casi un mes sin verse.

“Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas. Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia. Gracias por darme una nueva vida”, escribió Medina, visiblemente conmovido.

Daniela y Thiago publicaron juntos el clip en Instagram, donde recibieron miles de mensajes de apoyo y cariño. La joven, también exparticipante del reality, habló en América sobre la recuperación de su ex y se mostró feliz por este nuevo comienzo: “Estoy muy contenta, esperé mucho todo este tiempo. Pensé a veces que no iba a llegar, pero llegó. Estoy esperando el reencuentro con sus hijas”.

Consultada sobre los rumores de reconciliación, Celis esquivó las especulaciones, aunque dejó abierta la posibilidad de un nuevo capítulo en su historia: “Vamos a ver si nos volvemos a enamorar”, dijo entre risas.

Mientras Medina retoma su vida cotidiana, Daniela confirmó que lo recibirá en su casa para acompañarlo en la recuperación: “Lo vamos a cuidar con las nenas. Estoy muy ansiosa para que se vean los tres juntos”, expresó.

Antes de despedirse, la influencer agradeció la enorme muestra de afecto recibida durante la internación de Thiago: “Agradecida con el alma, porque esto fue gracias a los profesionales, a la gente y al respeto de todos. Estoy muy feliz del trabajo en equipo que hicimos junto al cielo”, concluyó.