The Beatles: "Now and Then" el "nuevo" tema con IA

La balada “Now and Then” de The Beatles fue subida hoy a las plataformas de streaming como el lado A de un simple que en su lado B trae nada menos que una versión remasterizada de “Love me do” (ya lo habían hecho en 2009), el primer simple editado por EMI el 5 de octubre de 1962, según anunciaron los mismos Paul Mac Cartney y Ringo Starr.

Como parte del lanzamiento de su última canción como agrupación, The Beatles estrenaron un documental en el que Paul McCartney y Ringo Starr explicaron cómo pudieron producir nueva música con ayuda de la inteligencia artificial. “Now and Then” es el nombre del tema que tiene la voz original de John Lennon, pero que fue grabada hace más de 40 años, en 1978.

Durante los 12 minutos que dura el corto documental, los miembros restantes de la banda británica comentaron que en realidad esta canción estaba en producción (o al menos intentos de ello) desde el año 1995, cuando Yoko Ono, quien fue la esposa de Lennon entregó material del cantante a McCartney en una cinta titulada “Para Paul”.

Si bien la música que contenía la cinta permitió trabajar en canciones que fueron publicadas durante la década de los años 1990, como “Free As a Bird” y “Real Love”, la última grabación correspondiente a “Now and Then” era la más complicada de todas pues tenía un problema: al ser una grabación casera, fuera de un estudio, la voz de Lennon y el sonido de su piano se mezclaron y en esos años no había forma de diferenciar ambas pistas.

Debido a esto, si los artistas querían aumentar el volumen de la voz de Lennon, el sonido del piano también incrementaba, lo que hacía aún más complejo el trabajo.

No fue si no hasta la producción de “Get Back”, la serie documental de The Beatles disponible en Disney+ y en la que se cuenta la historia del álbum Let it Be, que se presentó la oportunidad correcta. Según la banda “un sistema de software desarrollado por Peter Jackson (director) y su equipo, utilizado durante la producción de la serie documental, finalmente abrió el camino para desacoplar la voz de John de su parte de piano”.

The Beatles temas ineditos disco John Lennon Paul Mc Cartney George harrison Ringo Star.jpg

“Durante la producción de Get Back le prestamos mucha atención al restauración, lo que finalmente nos llevó a desarrollar una tecnología que permitía separar diferentes partes de una grabación en componentes con ayuda del aprendizaje automático (inteligencia artificial)”, indicó Jackson en el corto documental

Paul indicó que esto llevó a pensar que sería una buena idea enviarle a Jackson la pista de audio original. “Unos segundos después, ahí estaba la voz de John muy clara (...) así que en la mezcla podíamos aumentar el volumen de su voz sin necesidad de hacer lo mismo con el piano, lo que siempre había sido el problema”.

“Le dijeron a la máquina: “Esta es la voz. Esta es la guitarra. Elimina la guitarra”. De esa forma solo era necesario trabajar en la mezcla de la canción como se haría normalmente. “Eso te da algo de libertad”, indicó McCartney a BBC.

Para Starr, una vez que el director pudo separar la voz de Lennon de la grabación original, “era como si John estuviese ahí”. A partir de ahí, tanto él como McCartney empezaron a trabajar con diferentes sonidos e instrumentos, incluso con una orquesta para incluir un estilo similar al que tenían en sus tiempos como banda.

Incluso en homenaje a George Harrison, quien se negó a trabajar más en esa canción pues consideraba que la calidad de la grabación de Lennon era pésima, se decidió que se incluyera un solo de guitarra con un sonido similar al que era del agrado del guitarrista, por lo que McCartney consideró que esa era, en esencia, una grabación de The Beatles.

“Es muy emotivo. Todos tocamos en él (John Lennon), es una grabación genuina de The Beatles. En 2023, seguir trabajando en esta música y lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo bastante emocionante”, aseguró McCartney.