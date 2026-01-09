Uno Entre Rios | Show | Teto Medina

Teto Medina confirmó que padece cáncer de colon

El conductor Teto Medina confesó en redes sociales que padece de cáncer de colon con metástasis en el hígado.

9 de enero 2026 · 12:46hs
El conductor Teto Medina sorprendió al confesar que padece de cáncer de colon con metástasis en el hígado, en un extenso posteo que publicó en su cuenta de Facebook. En 2019, Medina se alejó de los medios de comunicación después de que su ex pareja Mónica Fernández radicó una denuncia contra él por abuso sexual, amenazas con armas de fuego y violencia de género.

Posteo en redes

“Hola a todos! Quiero primero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos. Hace 3 meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado”, escribió en su posteo.

Según comunicó, se sometió a una operación que tuvo un “exitoso” resultado: “Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”.

Por último, agradeció a sus seguidores y dio un panorama de cómo sigue su vida tras alejarse de los medios: “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo”.

