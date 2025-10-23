Uno Entre Rios | Economia | telefe

Gustavo Scaglione adquirió Telefe

La incorporación de Telefe consolida el posicionamiento y la expansión del holding en la industria de medios y comunicación en Argentina.

23 de octubre 2025 · 20:39hs
El empresario Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe

El empresario Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe, Darío Turovelzky

El holding de medios argentinos liderado por Gustavo Scaglione, anunció este jueves la adquisición a Paramount del total del paquete accionario de Telefe (Televisión Federal S.A.), la marca de entretenimiento líder en Argentina.

Con esta operación, Gustavo Scaglione concreta una de las transacciones más relevantes en la industria de los medios y la comunicación. Scaglione es titular de Televisión Litoral S.A. y de La Capital Multimedios, dos grupos con importantes activos en televisión, radio, medios gráficos y digitales en distintas regiones de la Argentina. Con la incorporación de Telefe, el holding se consolida como el más importante del país.

“La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la producción y maximizar la competitividad del nuevo ecosistema multiplataforma que conformamos”, afirmó Gustavo Scaglione.

telefe
Telefe, con una diversidad de géneros y formatos que incluyen entretenimiento, ficción, deportes, noticias y múltiples líneas de negocio, alcanza cada vez a más audiencias mediante experiencias innovadoras y se mantiene como el referente del entretenimiento en Argentina.

Darío Turovelzky, quien continuará desempeñándose como CEO de Telefe, expresó: “La llegada de Gustavo Scaglione nos brinda una plataforma sólida para escalar nuestro negocio. En Telefe estamos comprometidos a seguir liderando y a crear contenidos que inspiren y conecten con las audiencias. Siendo fieles a nuestro ADN, en esta nueva etapa seguiremos desafiando los límites de la industria para potenciar nuestro ecosistema y consolidar un modelo de gestión innovador que impulse el desarrollo y el crecimiento de todas las marcas del grupo”.

Hoy comienza una nueva etapa que combina experiencia, talento y visión para seguir construyendo un futuro de crecimiento conjunto, alcanzar nuevas metas y generar valor para todos.

