Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Con su regreso a la Argentina, Shakira agotó en tiempo récord las entradas para sus dos primeros conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield, programados para el 8 y 9 de diciembre, y agregó una nueva fecha

17 de septiembre 2025 · 12:51hs
Con su regreso a la Argentina, Shakira agotó en tiempo récord las entradas para sus dos primeros conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield, programados para el 8 y 9 de diciembre, y generó una nueva ola de felicidad entre sus seguidores.

La demanda fue tal que las localidades se vendieron apenas salieron a la venta, lo que llevó al anuncio de una tercera fecha, programada para el jueves 11 de diciembre, que cerrará su etapa sudamericana dentro de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Estoy Aquí”.

La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana, con una duración de 48 horas o hasta agotar stock, a través de entradauno.com. Luego se abrirá la venta general con todos los medios de pago disponibles.

Argentina fue elegida para cerrar la etapa latinoamericana de la gira, una decisión que refleja el especial vínculo de la artista con el país y sus seguidores. El espectáculo combinará un show visual de primer nivel con una selección de hits que recorren su carrera, incluyendo “Estoy Aquí”, “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito” y el éxito reciente “Shakira-BZRP Music Session #53”.

En otras ciudades de la gira, la cantante ha compartido escenario con artistas invitados como Carlos Vives, Alejandro Sanz, Ozuna y Manuel Turizo, multiplicando la euforia de los fans. Con la tercera función en Vélez, Shakira promete un cierre de gira inolvidable.

