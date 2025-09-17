Agustín Franzoni fue repudiado tras declarar que guardaba videos íntimos de sus exparejas

El influencer Agustín Franzoni, ex de Flor Jazmín Peña, fue protagonista de una polémica luego de declarar que poseía material íntimo de sus exparejas

El influencer Agustín Franzoni, ex de Flor Jazmín Peña, se convirtió en protagonista de una polémica luego de declarar, durante una emisión de Circuito Cerrado, que supuestamente poseía material íntimo de sus exparejas.

Durante un segmento del programa en el que los panelistas respondían sobre la posibilidad de conservar imágenes privadas de exnovias, Franzoni sorprendió al manifestar: “ Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pe… En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados en una memoria ”.

La declaración generó incomodidad entre sus compañeros y provocó una rápida viralización del fragmento en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas por la banalización y naturalización del delito que implica la posesión o difusión de material íntimo sin consentimiento.

Frente al impacto mediático, Franzoni ofreció un descargo en La Casa Streaming, el canal donde se iniciaron los dichos, y aclaró que sus palabras se entendieron fuera de contexto:

“Respecto a lo que sucedió ayer, subieron un clip medio fuera de contexto. Quería aclarar que obviamente fue un chiste. Nada de lo que se dijo es cierto, no tengo ningún flash drive con videos de mis ex ni nada. Fue en un contexto de juego de parejas donde todos estábamos boludeando y lo tiré como un chiste”.

La controversia también incluyó comentarios de Nico Occhiato, actual pareja de Flor Jazmín Peña, aunque el foco del debate se mantuvo sobre la viralización de la declaración de Franzoni y las críticas en redes sociales.