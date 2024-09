Separación: qué dijo Roberto García Moritán sobre su matrimonio con Pampita

“Es una situación incómoda, como decían, creo que hace un rato no es mi mundo, no estoy acostumbrado. Yo soy un tipo de honor, de trabajo y de familia. Creo que en algún momento alguien decía que había suspendido la agenda de laburo, la agenda de laburo no se frena nunca”, comenzó diciendo el político en el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Pero, por supuesto, un poco aturdido por todas las cosas que se dicen. La realidad es que hace un rato decidí escribir unas líneas y salir en mis redes para calmar un poco la ansiedad y que la cantidad de barbaridades que se estaban diciendo, se atenúen un poco, sobre todo por la familia”, agregó.

En ese momento, ante la pregunta del Chino sobre si efectivamente está separado de Pampita, García Moritán abrió su corazón: “A ver, vos estás en pareja y casado hace tiempo también. Vos sabés que esto es una decisión día a día, y con Caro tuvimos cinco años espectaculares. Y justo ahora, estábamos en un momento donde teníamos que volver a elegirnos y estábamos peleando por el amor que nos tenemos, el amor que tenemos en nuestra familia, por todas las convicciones que tenemos. Y cae todo esto que, por supuesto, no ayuda y que hace que sea un poco más difícil. Pero estoy seguro que lo que salga de todo esto va a ser lo mejor para nosotros”.

“Por lo pronto, lo más importante de todo, es decir que no existió infidelidad y no hay terceros en discordia. Con Caro nos tenemos muchísimo respeto, muchísimo amor. Por supuesto, las dificultades que tienen todas las parejas del mundo. Pero no se trata de eso. Se trata simplemente de que cada tanto tiempo, las parejas se tienen que volver a elegir. Y nosotros estamos en ese proceso, donde hacemos un balance, un replanteo”, siguió.

Y añadió: “Y lo increíble es que tuvimos un par de semanas difíciles. Y justo ahora, donde habíamos decidido volver a apostar con todo, con todo el amor que tenemos, volver a encontrarnos desde lo más profundo, volver a esa relación de novios que tuvimos siempre, y que por las obligaciones de cada uno y por circunstancias del tiempo y del estrés se fueron apagando, aparece todo esto”.

“Nosotros tuvimos un fin de semana espectacular, en familia. Veníamos realmente con la decisión de volver a encontrarnos de la forma que siempre estuvimos, con el mayor de los amores, de los cariños, de volver a divertirnos juntos. Y esto no ha ayudado para nada, pero estoy seguro que lo vamos a superar por el amor que nos tenemos”, cerró Roberto, quien dejó en claro el gran amor que lo sigue uniendo a su esposa.

Por qué lo vinculan a Marcela Pagano

Quien levantó el guante sobre las versiones de una supuesta relación con Marcela Pagano fue Estefi Berardi. “¿También es mentira que ella en algún momento te llamó la atención por una supuesta conversación en tu teléfono?”, quiso saber la panelista sin mencionar el nombre de la diputada como la persona con la que el economista mantenía un chat. “Totalmente mentira”, reaccionó, categórico.

“Esta es la primera vez que me pasa una cosa de este calibre”, confesó cuando le consultaron a García Moritán si tenía pensado bajar el perfil. También aseguró que no sabe de dónde surgieron las versiones. “Estoy en medio de un mundo en donde la maldad es moneda corriente, la mala leche. La política es un universo muy complejo”, describió, y no descartó que se trate de un “vuelto político”. “Puede ser, estoy seguro de que hay mucha gente que lo está disfrutando”, sentenció. También descartó iniciar acciones legales.

Luego de confirmar que Pagano desmintió públicamente que hubiese una relación con García Moritán y señaló que todo se trata de “una locura”, Estefi Berardi retomó el tema del “vuelto político”. “¿Tan sucia está la política que se meten hasta con estas cosas?”, quiso saber. “Mucho peor que eso. Se metió hace mucho tiempo lo peor de nuestra humanidad dentro de la política, y esa es una de las batallas en las que no me voy a rendir. Que digan lo que digan, vamos por seguir peleándola”, dijo el funcionario.

Por último, reveló que intentó hablar con la diputada, quien además cursa el séptimo mes de su embarazo. “Yo quise hablar anoche con Marcela. La llamé, estaba con Caro y no pudimos hablar. Pero hoy hablé con alguien muy cercano a ella que decía lo mismo: que esto no venía por mí, que esto no venía por el lado de ella, no sé bien cómo es. Pero que hay mucha mala leche, no tengo duda”, cerró.