Se supo de qué trabaja Morena Rial en prisión y qué pidió para calmar su ansiedad

Morena Rial termina el año de la peor manera ya que se encuentra detenida en la Unidad 51 de Magdalena, donde ahora tiene una actividad laboral

Morena Rial recibirá el 2026 en la cárcel de Magdalena, donde fue trasladada hace tres meses luego de incumplir una serie de requisitos que le había impuesto la Justicia tras robar casas en Villa Adelina.

Y en las últimas horas se supo que la hija de Jorge Rial consiguió trabajo en prisión y que hizo un llamativo pedido para calmar su ansiedad.

Con una celadora

En LAM (América TV), contaron que, al igual que ocurrió en Nochebuena, la hija de Jorge Rial pasará la fiesta con una celadora ya que no comparte celda con ninguna otra reclusa.

“Se trata de una decisión del servicio penitenciario, y sería para evitar que otras presas se aprovechen de la posición de su familia”, indicaron en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

En el mismo informe, recordaron cómo el abogado y amigo de Morena Alejandro Cipolla tuvo que dar un paso al costado por presión de Jorge Rial y revelaron que la “desde hace algunos días, Morena trabaja haciendo tareas administrativas, como clasificar libros de la biblioteca y controlar el registro de ingresos”.

Por último, el infome de LAM destaca: “Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario. Según trascendió uno de los pedidos más reiterados de Morena Real, es que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad”.

Morena Rial (3)

La reacción al enterarse de que no estaba embarazada

Hace unos días surgió ese rumor, pero luego se confirmó que Morena Rial no está embarazada y el show, efectivamente, debe continuar. ¿Cómo se tomó el resultado negativo?

El jueves 11 de diciembre, la joven decidió someterse a varios estudios médicos de embarazo con el objetivo de terminar con las especulaciones que circulaban en los medios. La intención era despejar dudas tanto en lo personal como en lo jurídico, ya que su defensa trabaja de manera constante para conseguir la prisión domiciliaria.

Martín Leiro, abogado de la hija de Jorge Rial, estuvo presente en el programa DDM (América TV) y relató cómo se vivió el procedimiento: "La llevaron a sanidad, volvió y el servicio se quedó con el test. Después, Morena me dijo que le había dado negativo".

Por su parte, Guido Záffora, integrante del panel, aportó detalles sobre el clima que rodeó la situación. Según contó, la directora del penal de Magdalena se mostró muy incómoda con la manera en que los medios trataban el tema: "Estaba mirando la televisión y sentía que era todo un reality show, con respecto al embarazo de Morena, y que no se tomaban las cosas con la seriedad que tenían que tomarse".

El periodista añadió que la tardanza en comunicar oficialmente el resultado estuvo vinculada a la postura de la autoridad del penal: "Se enojó mucho y, en un momento, retuvo el resultado del test un tiempo porque no quería que se confirme en televisión".