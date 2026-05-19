Ante los intensos fríos en la región, la Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a personas en situación de calle. Hay tres espacios.

La Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a personas en situación de calle.

Desde la Municipalidad de Paraná se intensificaron los operativos de asistencia a personas en situación de calle. En este marco, el municipio cuenta con tres espacios de contención, realiza rondas nocturnas y de madrugada.

Además, hace operativos de vacunación y seguimiento sanitarios. Según se informó, se entregarán 2.500 frazadas a través de las comisiones vecinales.

La Municipalidad de Paraná desmintió la información que circula sobre una advertencia sanitaria

Explicaciones desde la Municipalidad de Paraná

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, detalló las acciones municipales para contener a quienes se encuentran en situación de calle, y advirtió sobre un fenómeno creciente que incluye a adultos mayores con ingresos insuficientes para acceder a un alquiler.

“Es una situación que cada vez se va complejizando, cada vez son más las personas que se incorporan a la situación de calle por diferentes motivos”, explicó el funcionario y destacó un cambio en el perfil de quienes atraviesan esta realidad.

Si antes predominaban personas con problemáticas de salud mental o consumo problemático, hoy se observa con creciente frecuencia a adultos mayores que, pese a contar con algún ingreso, no pueden afrontar el costo de una pensión o un alquiler.

El municipio cuenta con tres espacios de contención. El principal es el Refugio de calle Belgrano, donde actualmente se alojan 38 personas y se brinda asistencia integral: alimentación diaria, acompañamiento profesional y trabajo orientado a reconstruir el proyecto de vida de cada persona.

El segundo es el Refugio Madre Teresa de Calcuta, ubicado en Don Bosco y Brown, destinado específicamente a adultos mayores.

El tercero es un espacio articulado con el Área de la Mujer, para asistir a mujeres con hijos menores que se encuentran en situación de calle. A estos recursos municipales se suma la colaboración con Cáritas, que gestiona un refugio en calle Misiones con capacidad para entre 15 y 20 personas adicionales.

Los recorridos también permiten evaluar el estado de salud de cada persona y derivarla, cuando es necesario, a los centros de salud correspondientes. En ese aspecto, el secretario subrayó la articulación con el área de Salud Mental de la provincia y con los centros de referencia provinciales.

Ríos fue enfático al señalar las limitaciones del Municipio para responder a una demanda que no deja de crecer: “Los recursos del Estado municipal son limitados y no hay un acompañamiento tanto del Estado provincial como del Estado nacional”.

¿Cómo pedir ayuda o reportar una situación?

Quienes detecten a una persona en situación de calle que necesite asistencia pueden comunicarse a través de los siguientes canales: Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano; Secretaría de Desarrollo Humano, San Martín 1420; o al Refugio de calle Belgrano 587, con guardia permanente las 24 horas.