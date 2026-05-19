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La Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a personas en situación de calle

Ante los intensos fríos en la región, la Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a personas en situación de calle. Hay tres espacios.

19 de mayo 2026 · 21:42hs
La Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a personas en situación de calle.

La Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a personas en situación de calle.

Desde la Municipalidad de Paraná se intensificaron los operativos de asistencia a personas en situación de calle. En este marco, el municipio cuenta con tres espacios de contención, realiza rondas nocturnas y de madrugada.

Además, hace operativos de vacunación y seguimiento sanitarios. Según se informó, se entregarán 2.500 frazadas a través de las comisiones vecinales.

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Explicaciones desde la Municipalidad de Paraná

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, detalló las acciones municipales para contener a quienes se encuentran en situación de calle, y advirtió sobre un fenómeno creciente que incluye a adultos mayores con ingresos insuficientes para acceder a un alquiler.

“Es una situación que cada vez se va complejizando, cada vez son más las personas que se incorporan a la situación de calle por diferentes motivos”, explicó el funcionario y destacó un cambio en el perfil de quienes atraviesan esta realidad.

Si antes predominaban personas con problemáticas de salud mental o consumo problemático, hoy se observa con creciente frecuencia a adultos mayores que, pese a contar con algún ingreso, no pueden afrontar el costo de una pensión o un alquiler.

El municipio cuenta con tres espacios de contención. El principal es el Refugio de calle Belgrano, donde actualmente se alojan 38 personas y se brinda asistencia integral: alimentación diaria, acompañamiento profesional y trabajo orientado a reconstruir el proyecto de vida de cada persona.

El segundo es el Refugio Madre Teresa de Calcuta, ubicado en Don Bosco y Brown, destinado específicamente a adultos mayores.

El tercero es un espacio articulado con el Área de la Mujer, para asistir a mujeres con hijos menores que se encuentran en situación de calle. A estos recursos municipales se suma la colaboración con Cáritas, que gestiona un refugio en calle Misiones con capacidad para entre 15 y 20 personas adicionales.

Los recorridos también permiten evaluar el estado de salud de cada persona y derivarla, cuando es necesario, a los centros de salud correspondientes. En ese aspecto, el secretario subrayó la articulación con el área de Salud Mental de la provincia y con los centros de referencia provinciales.

Ríos fue enfático al señalar las limitaciones del Municipio para responder a una demanda que no deja de crecer: “Los recursos del Estado municipal son limitados y no hay un acompañamiento tanto del Estado provincial como del Estado nacional”.

¿Cómo pedir ayuda o reportar una situación?

Quienes detecten a una persona en situación de calle que necesite asistencia pueden comunicarse a través de los siguientes canales: Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano; Secretaría de Desarrollo Humano, San Martín 1420; o al Refugio de calle Belgrano 587, con guardia permanente las 24 horas.

Municipalidad de Paraná Asistencia Personas en situación de calle
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