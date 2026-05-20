Milei negó una interna libertaria y habló de una operación contra Menem

Javier Milei negó una interna libertaria, defendió a Martín Menem y aseguró que la supuesta filtración fue una operación “prefabricada” para perjudicarlo.

El presidente Javier Milei negó este martes que exista una guerra digital entre distintos sectores libertarios y afirmó que la supuesta filtración del fin de semana último fue algo “prefabricado” que “le armaron” al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete”, sostuvo Milei en declaraciones al canal de streaming oficialista Neura.

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Y agregó: “Si quieren, les paso el video que armó (Santiago) Oría donde explica lo que le hicieron a Martín Menem. Esa controversia está prefabricada para generar un problema”, insistió.

En su diálogo habitual con ese canal oficialista, donde suele extenderse sin límites de tiempo ni repreguntas de los periodistas, el Presidente apoyó tanto al sector del asesor presidencial Santiago Caputo como a Martín Menem, enfrentado a Las Fuerzas del Cielo.

“Santiago Caputo es como un hermano para mí, y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal y extraordinaria”, remarcó.

Y añadió: “Lo que yo entiendo es que el periodismo llama ‘internas’ a discrepancias en la forma en que puede pensar una persona y otra”.

“Si todos pensáramos igual, significa que no está pensando nadie. Es sano que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. El pensamiento crítico contribuye. Lo que importa son los resultados”, abundó Milei.

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Qué pasó

El sábado último hubo una nueva entrega de la feroz interna entre Las Fuerzas del Cielo, el espacio de tuiteros y streamers que se referencian en Santiago Caputo, y el sector de Martín Menem, que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Fue después de que un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista, que suele difundir material opositor a la gestión de Milei, fuera difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Martín Menem, según consta en las capturas.

Tras la eliminación de la cuenta que había distribuido esa publicación, y que llevaría a la cuenta de Menem, Santiago Caputo se hizo eco y expresó desde sus redes: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”.

Karina Milei Martín Menem

En la misma línea, el propagandista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, uno de los referentes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, también se burló del supuesto error del sector de Menem.

No fue el primer cruce en redes sociales. El mes pasado, la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a 11 tuiteros por supuestas amenazas contra Sebastián Pareja, ladero de Karina Milei, dinamitó la interna en el seno de La Libertad Avanza (LLA).

Parisini salió entonces a cruzar a la diputada Lilia Lemoine, titular de la comisión de Juicio Político, por haber sugerido que los militantes que no respaldaran a Pareja debían “dejar de seguir” en redes al Presidente.

Críticas a la gestión de Mauricio Macri

En otro tramo de la entrevista Milei fue consultado por unas críticas que había expresado durante la mañana, en su exposición en el Malba, hacia la gestión del expresidente Mauricio Macri.

“Lo que dije es lo importante de la desregulación. El Estado puede atacar al sector privado de dos maneras: vía impuestos, que nosotros lo consideramos un robo, y vía la regulación”, explicó.

Y añadió: “Como ejemplo de una regulación puse la ley de Alquileres, que desde que la sancionó el gobierno de Macri se llama ley Lipovetsky (por su impulsor, el exdiputado Daniel Lipovetsky), esa atrocidad. Nosotros quitamos esa ley, la cantidad de alquileres se duplicaron y el precio del alquiler, en términos del resto de los bienes de la economía, cayó 30%, con lo cual terminamos favoreciendo a los más vulnerables”.

“Esas cosas pasaron. No es una crítica, yo estoy describiendo hechos. Es como cuando dicen ‘Este gobierno se parece al gobierno de Macri’. Lo dijo ‘Toto’ (por el ministro de Economía, Luis Caputo) el otro día, no se parece en nada al gobierno de Macri. El gobierno de Macri heredó un déficit fiscal como el que teníamos nosotros y no hizo el ajuste, se lo hizo el mercado. Nosotros el primer día pusimos en caja la cuestión fiscal”, expuso.

Y prosiguió: “No solo eso, en el año 2017 el gobierno de Macri tenía déficit de cuenta corriente, 7 puntos del PBI y déficit fiscal de 6. Nosotros tenemos equilibrio fiscal y equilibrio en la cuenta corriente. Y además el gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central”.

Al respecto, puntualizó: “El 28 de diciembre del 2017 se llevaron puesto a (Federico) Sturzenegger porque no le gustaban las metas que había…Tremendo avance institucional para cobrarle impuestos inflacionarios a los argentinos. Y como si todo eso fuera poco, acordaron con (Sergio) Massa para sacar la ley de la renta financiera. Al margen de que llamaban a pagar impuestos, nosotros los bajamos”.