Marcela Baños apuntó contra APTRA: "¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?"

La entrega de los Martín Fierro volvió a dejar polémicas. Esta vez, una de las voces más críticas fue la de Marcela Baños, quien cuestionó con dureza el premio que recibió Wanda Nara como Mejor conductora femenina

La entrega de los Martín Fierro volvió a dejar polémicas, reclamos y fuertes cruces mediáticos. Esta vez, una de las voces más críticas fue la de Marcela Baños, quien cuestionó con dureza el premio que recibió Wanda Nara como Mejor conductora femenina por su trabajo en MasterChef Celebrity.

Durante una emisión de Intrusos, Baños expresó su malestar luego de escuchar las declaraciones de Georgina Barbarossa, quien también manifestó su descontento por no haber ganado la terna. La conductora de Pasión de Sábado aseguró sentirse históricamente relegada por APTRA y cuestionó los criterios de premiación.

“Ella tiene 27 años en conducción y yo también tengo 27 años conduciendo en vivo”, remarcó Baños, antes de comparar el trabajo diario de Wanda Nara con la dinámica de su propio programa musical. “Todos deberían pasar una vez por Pasión de Sábado para ver lo que es hacer ese programa. Tenemos más de 20 bandas entrando y saliendo, tribuna en vivo, invitados. De verdad es muy difícil”, sostuvo con visible enojo.

La conductora reconoció además que cada año se va molesta de la ceremonia. “Siempre me voy enojada de los Martín Fierro. Este año dije que iba a cambiar el chip y divertirme, pero pasan estas cosas y sentís que es injusto”, expresó con la voz entrecortada.

En otro tramo del descargo, Baños defendió el recorrido histórico de Pasión de Sábado dentro de la música popular argentina y cuestionó que nunca haya recibido un reconocimiento mayor. “¿No se merece el Martín Fierro de Oro Pasión de Sábado?”, se preguntó. Luego recordó el paso de artistas como Rodrigo, Pablo Lescano, Karina, Ángela Leiva y El Polaco por el ciclo musical.

También cuestionó que los premios destinados a programas musicales terminen atravesados por discusiones ajenas al género. “Terminamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con la música. Estás premiando un programa musical y no se habla de música”, lanzó.

Sobre el final de la charla, el conductor Rodrigo Lussich le preguntó por qué creía que ocurrían estas situaciones. Allí, Baños dejó una de las frases más fuertes de su descargo: “¿Será porque no tengo un marido famoso o millonario? Yo entré por un casting y todo lo que logré fue por mí”.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y volvieron a instalar el debate alrededor de los criterios de premiación de APTRA y el peso mediático de algunas figuras dentro de la televisión argentina.