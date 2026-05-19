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San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

El herido de San Benito presentaba dos impactos de bala en una de sus piernas y una lesión en el cuero cabelludo provocada por un golpe con un hierro.

19 de mayo 2026 · 14:43hs
San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

El joven mayor de edad que había sido hospitalizado tras ser baleado en la localidad de San Benito recibió el alta médica y se encuentra fuera de peligro.

El herido presentaba dos impactos de bala en una de sus piernas y una lesión en el cuero cabelludo provocada por un golpe con un hierro.

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Tras ser asistido en el Hospital San Martín de Paraná, el joven brindó una breve declaración ante las autoridades pero se trataría de un caso “confuso”, según explicaron.

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¿Qué pasó en San Benito?

El damnificado manifestó de forma escueta que los agresores descendieron de un auto viejo, “tipo renoleta”, y lo atacaron directamente. No especificó si logró reconocer a los atacantes ni aportó mayores precisiones sobre las motivaciones del hecho.

La Policía de San Benito intervino en el caso tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un herido en la vía pública, puntualmente en la intersección de las calles Crespo y San Martín.

“Hay algo raro”, señalaron desde la Policía respecto al trasfondo del episodio. La incertidumbre radica, además, en que el joven no pudo o no quiso precisar el lugar exacto donde ocurrió la agresión.

Por último, se informó que los efectivos policiales aguardan la autorización de medidas judiciales específicas que permitan avanzar con la recolección de testimonios y el relevamiento de pruebas para esclarecer el episodio.

San Benito Baleado Joven
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