"No me esperaba ganar", dijo Wanda Nara tras vencer a Moria Casán en los premios Martín Fierro

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de consagrarse como mejor conductora femenina en los premios Martín Fierro

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de consagrarse como mejor conductora femenina en los premios Martín Fierro. La empresaria y figura de Telefe se impuso en una categoría donde competía con nombres como Moria Casán y Georgina Barbarossa, lo que generó fuertes reacciones en redes sociales y programas de espectáculos.

Horas después de la ceremonia realizada en el Hotel Hilton, Wanda fue interceptada por cronistas de programas televisivos cuando abandonaba el lugar y allí respondió a las críticas que despertó el premio, además de referirse a su relación con el empresario Martín Migueles, investigado en una causa vinculada a presuntas maniobras financieras ilegales.

“Estoy feliz. La verdad es que no me lo esperaba”, expresó en un primer momento. Luego aseguró que recibió mensajes de felicitación de distintas personas cercanas, entre ellas Maxi López y su esposa, Daniela Christiansson. “Me mandó un mensaje relindo esta mañana”, contó sobre la pareja del exfutbolista.

Consultada por las críticas alrededor de su premio y quienes cuestionan su rol como conductora, Wanda evitó entrar en confrontaciones. “Cada uno que piense lo que quiera. Estos Martín Fierro son un poco eso: criticar al que no te gusta cómo se vistió o decir qué lindo vestido”, respondió. También sostuvo que intenta aprender incluso de las personas con las que no tiene afinidad. “No tengo nada malo para decir. Amo a todos, aprendo de todos”, agregó.

Uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando habló de su hermana Zaira Nara, ausente en esta edición de la alfombra roja del evento. “Ella es más de la moda. A Zaira le da mucha fiaca. Yo soy más trabajadora. Ella con un viajecito vive todo el año entonces aprovecha y le gusta trabajar un poco menos, capaz”, lanzó entre risas, aunque sus palabras rápidamente generaron comentarios y debate en redes.

La conductora también contó que eligió compartir la gala con su madre, Nora Colosimo, a quien definió como un sostén fundamental en su vida. “Se lo merecía”, aseguró. Incluso relató con humor el momento en que su madre subió al escenario tras la premiación junto al resto de la familia.

Sobre la situación judicial de Martín Migueles, Wanda marcó distancia y evitó profundizar en el tema. “No me meto en los problemas penales ni de mis novios, ni de mis exnovios, ni de mis amigos. Bastante tengo con mis situaciones legales”, afirmó. Sin embargo, dejó en claro que confía en él. “Creo en su palabra”, sostuvo.

Cuando los periodistas insistieron sobre la causa, Wanda respondió con ironía. “Sí, pero no soy detective”, lanzó. También aseguró que mantiene una buena relación entre Migueles y sus hijos mayores, y que el vínculo con sus hijas también es positivo. “Que alguien tenga un problema no significa que no pueda estar”, concluyó.