Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Distintos certámenes literarios nacionales e internacionales mantienen abiertas sus convocatorias para autores y autoras de habla hispana en géneros como novela, poesía, cuento, ensayo, dramaturgia y literatura juvenil

Distintos certámenes literarios nacionales e internacionales mantienen abiertas sus convocatorias para autores y autoras de habla hispana en géneros como novela, poesía, cuento, ensayo, dramaturgia y literatura juvenil. Las propuestas incluyen premios organizados por editoriales, fundaciones e instituciones culturales de España y América Latina, muchos de ellos orientados tanto a escritores emergentes como a trayectorias consolidadas.

Entre las convocatorias destacadas aparecen los Premios Jaén en las categorías novela, juvenil y poesía; el Premio Clarín de Novela 2026; el Premio Internacional de Poesía José Zorrilla; el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos y el Premio Internacional de Novela de Misterio e Intriga Las Palmas de Gran Canaria, entre otros.

También se encuentran vigentes propuestas vinculadas a relatos cortos, novela negra, álbum ilustrado y dramaturgia, como el XIV Premio de Relatos Cortos de Cádiz, el V Premio de Dramaturgia Antonio Gala y el XV Premio de Álbum Ilustrado. A su vez, distintas plataformas especializadas continúan difundiendo semanalmente nuevas oportunidades de participación para escritores, periodistas y creadores vinculados al mundo editorial.

Además de las convocatorias, estos espacios ofrecen recursos vinculados a la formación y profesionalización en el ámbito literario y editorial, incluyendo cursos de creación literaria, lectura crítica, corrección de estilo, maquetación y oficios de la edición. También difunden artículos y debates sobre el presente del sector, como el impacto de la inteligencia artificial en la edición, el crecimiento de la autoedición y los cambios en los hábitos de lectura.

Las convocatorias suelen contemplar diferentes modalidades de envío —incluyendo presentaciones digitales por correo electrónico— y categorías específicas según género literario, edad o país de residencia. Muchas de ellas ofrecen premios económicos, publicación de las obras ganadoras y difusión en circuitos editoriales y culturales.

Para escritores y escritoras independientes, estos concursos representan además una posibilidad de circulación y visibilidad en un contexto donde la producción literaria continúa creciendo tanto en formatos tradicionales como digitales. En ese marco, la participación en certámenes se mantiene como una de las principales puertas de acceso para nuevos autores dentro del universo editorial hispanohablante.