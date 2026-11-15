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Rusherking habló de su separación con María Becerra y reconoció una infidelidad

Rusherking volvió a referirse a uno de los capítulos más comentados de su vida sentimental: su separación de María Becerra

15 de noviembre 2026 · 13:32hs
Rusherking habló de su separación con María Becerra y reconoció una infidelidad

Después de varios años de silencio, Rusherking volvió a referirse a uno de los capítulos más comentados de su vida sentimental: su separación de María Becerra. El cantante habló sobre el final de la relación, que se produjo en 2021 en medio de rumores de infidelidad, y reconoció que estuvo con otra persona durante una fiesta mientras todavía estaba en pareja con la artista. Sus declaraciones llegaron durante una entrevista en el ciclo Primera Cita, conducido por Nacho Elizalde, donde también contó detalles de su presente amoroso.

Rusherking y María Becerra

Durante la conversación, el músico confirmó que actualmente está nuevamente en pareja y lo expresó con entusiasmo: "Estoy amando. Estoy de novio". Luego recordó sus primeros años en Buenos Aires y cómo comenzó su historia con María Becerra, con quien inició una relación en 2019. La pareja se convirtió rápidamente en una de las más populares de la escena musical argentina y compartió tanto proyectos artísticos como momentos de su vida personal.

Consultado sobre los motivos de aquella separación, Rusherking reconoció que fue una situación compleja y que tuvo consecuencias en su vida. "Fue un lío, un lío que también me dejó, obviamente, consecuencias", expresó. Sin esquivar la pregunta, finalmente confirmó lo que durante mucho tiempo había sido motivo de especulaciones: "Pasó un tema ahí, que yo estuve con otra persona en el medio, en una fiesta". De esta manera, el cantante reconoció su infidelidad y aportó una explicación sobre el episodio que marcó el final de la relación.

A pesar del tiempo transcurrido y de las dificultades que atravesaron, el artista también dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con su expareja desde otro lugar. "Me gustaría que en algún momento, en un futuro, cuando todo sea un poco más grande y quizá dejemos muchos problemas o cosas de lado, nos juntemos de vuelta", manifestó. Sus palabras despertaron interés entre los seguidores de ambos artistas, que durante años siguieron de cerca la historia de la pareja y sus repercusiones públicas.

La relación entre Rusherking y María Becerra fue una de las más comentadas del ambiente musical argentino durante su etapa juntos. Tras la ruptura, ambos continuaron desarrollando sus carreras por separado y alcanzaron nuevos logros profesionales. Cinco años después, las declaraciones del cantante vuelven a poner aquella historia en el centro de la conversación, esta vez con un reconocimiento explícito sobre uno de los motivos que provocaron la separación.

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Rusherking María Becerra Polémica infidelidad
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