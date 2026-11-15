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Ingresos: 68% de hogares argentinos no llega al 20

El presidente había cuestionado que los argentinos se quedaran sin dinero antes de fin de mes. Sin embargo informe sobre ingresos contradice sus dichos

15 de noviembre 2026 · 11:55hs
El presidente había cuestionado que los argentinos se quedaran sin dinero antes de fin de mes. Sin embargo informe sobre ingresos contradice sus dichos 

El presidente había cuestionado que los argentinos se quedaran sin dinero antes de fin de mes. Sin embargo informe sobre ingresos contradice sus dichos 

El presupuesto mensual rinde cada vez menos para la mayoría de los hogares argentinos, ya que “el 67,7% no supera el 20 del mes con sus ingresos”, lo que significa que dos de cada tres personas se quedan sin dinero 10 días antes que finalice el mes.

Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, que expone que el 14,9% de los encuestados agota su dinero antes del día 10, mientras que el 35,3% lo hace a más tardar el día 15. En el otro extremo de la pirámide, “solo el 31,1% llega a fin de mes”, de los cuales apenas un 7,5% reporta capacidad de ahorro.

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En este marco, el informe sostiene que “la discusión ya no es solo cuánto se gana, sino hasta qué día alcanza”, reafirmando los datos relevados, que anteriormente ya fueron cuestionados por el presidente Javier Milei.

Al respecto, el mandatario se había preguntado: “¿Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, desestimando la posibilidad de que dicha situación sea una realidad mayoritaria en el país.

Números

El reporte expone que el nivel del deterioro económico se acentúa según el rango socioeconómico y la edad.

En la clase baja, el impacto es severo, ya que el 82,4% no supera el día 20 con sus ingresos, el 43,8% no pasa del día 15 y ningún encuestado de este estrato declaró capacidad de ahorro.

En el caso de la clase media, el trabajo detalló que concentra la mayor aceleración del deterioro en la comparación intermensual. La proporción que no supera el día 20 ascendió del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre.

En cuanto al segmento joven, compuesto por los menores de 40 años, aportó que constituyen otro grupo fuertemente vulnerado, precisando que el 75% no supera el día 20 con sus ingresos y solo el 2,1% logra ahorrar.

Ante ingresos que se agotan en forma anticipada, el endeudamiento actúa como paliativo de emergencia. El 59,4% de los encuestados tomó algún crédito o deuda en los últimos seis meses. Lejos de destinarse a la compra de bienes durables o al consumo suntuario, el financiamiento se orienta a cubrir necesidades primarias.

Entre quienes se endeudaron, “el 57,7% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 18,3% para pagar tarifas y servicios”. Es decir, tres de cada cuatro endeudados (76%) recurrieron al crédito para sostener la subsistencia del hogar.

Con respecto a la percepción sobre el poder adquisitivo del salario, el informe reveló que “el 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación”. Esta mirada es compartida tanto por votantes opositores (95,2%) como por un 59% de quienes respaldan al oficialismo.

En paralelo, se observa una marcada brecha de credibilidad respecto de las estadísticas públicas, ya que “el 69,6% cree que el dato de inflación que publica el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana”.

El informe explica que esta diferencia responde, entre otros factores técnicos, a que el índice oficial mantiene ponderaciones basadas en la estructura de gasto de 2004/05, subestimando el peso real que insumen hoy las tarifas y los servicios en los presupuestos familiares.

ingresos Economía Hogares argentinos
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