La fundación que busca brindar herramientas en sectores vulnerables

La fundación Volando Alto fortalece el aprendizaje de más de 300 chicos de barrios carenciados de Concordia y Chajarí. Sueñan con ampliar sus horizontes.

Trabajan para mejorar la calidad de vida de más de 300 chicos de sectores pobres de las dos ciudades.

Mediante programas de alfabetización, lectoescritura y matemática, la fundación Volando Alto pretende fortalecer el aprendizaje en niños que viven en un contexto vulnerable, mientras que tienen como desafío el ampliar sus espacios y seguir por la senda del crecimiento.

Florencia Martínez es la cofundadora y directora de la entidad que llega a más de 300 chicos de distintos barrios carenciados en Benito Legerén, el asentamiento La Bianca y el barrio José Hernández, en Concordia, y barrio Norte, en la ciudad de Chajarí.

"Nuestra misión consiste en romper el círculo de exclusión social que genera la pobreza a través de la educación. Creemos que la educación es la herramienta de transformación social por excelencia que tenemos y creemos que los chicos necesitan las herramientas para el día de mañana poder aprovechar las oportunidades de la vida", manifestó.

La propuesta va mucho más allá del tradicional apoyo escolar. Uno de sus principales programas está orientado a fortalecer las capacidades de lectoescritura y matemática, con una metodología de trabajo que contempla los procesos de aprendizaje de cada niño.

"Son programas de taller de alfabetización y de matemática, ese es nuestro programa más importante. El problema de base es que uno de cada dos chicos que llega a tercer grado no entiende lo que lee. Esto es una estadística a nivel nacional, ahora por suerte súper conocida. Incluso, hace algunos años se firmó el Plan Nacional de Alfabetización y demás. Pero si nosotros solamente los ayudaríamos a hacer las tareas el problema de base seguiría existiendo. Entonces, por eso nuestro programa Cimiento es alfabetización de la lectoescritura y matemática”, comentó en LT15.

Para llevar adelante esta tarea, la fundación cuenta con un equipo de voluntarios que trabaja directamente con los chicos y recibe capacitaciones mensuales. A su vez, la organización dispone de profesionales especializados en alfabetización y neuropedagogía, disciplina que aporta herramientas para comprender cómo aprenden los niños y cuáles son las estrategias más adecuadas para acompañar sus procesos.

"La gran mayoría son no docentes, pero son personas voluntarias con muchísimo amor que están al frente de los programas. Ellos reciben capacitación de forma mensual por parte de nosotros. En nuestro equipo tenemos maestra especialista en alfabetización, especialista en neuropedagogía, los materiales que utilizamos para desarrollar son propios, los desarrollamos junto con una neuropedagoga que justamente nuestro enfoque es a través de la neuropedagogía, que nos indica cuál es la forma en que los chicos aprenden más fácil desde la visión neurológica", dijo.

La voluntaria indicó que la ONG se sostiene a través del compromiso de voluntarios, profesionales y distintos aportes institucionales. "Tenemos un convenio con la Municipalidad de Concordia a través de la cual recibimos un aporte, también tenemos el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia. A través de estos aportes podemos pagar a talleristas para que puedan llevar los programas adelante”.

Fundación Volando Alto.

En Concordia y Chajarí

El crecimiento de la fundación permitió ampliar progresivamente su presencia territorial. Actualmente, sus actividades se desarrollan en cuatro espacios de Concordia y Chajarí, donde cientos de niños encuentran acompañamiento educativo.

En cuanto a los lugares donde brindan los talleres, indicó que "en Benito Legerén alquilamos. En La Bianca es un lugar que nos prestan, es un comedor, el cual nos queda un muy chico. Hoy en día estamos acompañando más o menos a 160 chicos de La Bianca, entonces la capacidad de funcionamiento llegó a su máximo, no podemos recibir más chicos porque ya empieza a ser un problema. La idea es poder empezar a construir un centro nuevo donde los chicos tengan todas las comodidades para justamente poder aprender mejor".

La fundación Volando Alto se trata de una organización que nació en 2022 y pasó de acompañar a 60 chicos a alcanzar aproximadamente 300. El proyecto de construcción contempla un nuevo Centro de Desarrollo de Oportunidades en La Bianca, en un terreno cedido por el municipio en comodato por 25 años.

La premisa de la fundación

La idea es que los chicos no solamente puedan fortalecer sus aprendizajes, sino también acceder a experiencias y oportunidades que muchas veces no están a su alcance por las condiciones sociales y económicas en las que nacieron. “Soñamos con un lugar donde los chicos puedan practicar deporte, puedan tener arte, puedan desarrollarse y acceder a esas oportunidades que el lugar de nacimiento no les dio”, expresó Martínez.

La experiencia de Volando Alto demuestra la importancia del trabajo articulado entre organizaciones sociales, voluntarios, profesionales e instituciones públicas para generar respuestas concretas ante las desigualdades educativas. El desafío es continuar ampliando esta tarea, llegar a más familias y consolidar espacios donde la educación, el deporte y el arte sean oportunidades reales para quienes más lo necesitan.