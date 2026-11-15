Vino sin alcohol: una tendencia que gana lugar en las mesas de la región

La alternativa del vino sin alcohol responde a nuevos hábitos de consumo y suma opciones para quienes buscan disfrutar de una bebida diferente.

Las opciones de vino sin alcohol y de aquellos con menor graduación empiezan a abrirse camino en el mercado argentino. Y aunque todavía constituyen un segmento incipiente, despiertan interés entre consumidores, bodegas y establecimientos gastronómicos. En Entre Ríos y Santa Fe la tendencia comienza a hacerse visible a través de la incorporación de estos productos en algunas vinotecas, supermercados y cartas de restaurantes. No se trata todavía de una oferta generalizada, pero sí de un movimiento que acompaña una transformación más amplia en los hábitos de consumo de bebidas.

Carolina Pereyra, estudiante de Sommellerie y licenciada en Ciencias de la Comunicación, es activadora comercial de una importante distribuidora de la zona, que es representante de Bodega Catena Zapata; y sobre este avance, explicó a UNO que la posibilidad de producir y comercializar legalmente vinos desalcoholizados en Argentina quedó formalizada en marzo de 2024, cuando el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) aprobó esta práctica enológica mediante la Resolución 5/2024.

El consumo de vino sin alcohol viene creciendo en la zona.

La normativa incorporó dos categorías: vino parcialmente desalcoholizado y vino desalcoholizado o sin alcohol. Si bien las experiencias y los desarrollos tecnológicos de las bodegas se remontan a varios años antes, la resolución estableció un marco específico para estos productos.

“El vino parcialmente desalcoholizado es aquel al que se le reduce el contenido alcohólico en más de un 20% respecto del original, pero que conserva una graduación final igual o superior al 0,5%. En cambio, se considera vino desalcoholizado o sin alcohol al que presenta un contenido alcohólico inferior a ese porcentaje”, precisó.

“No es jugo de uva”

Una de las primeras confusiones que aparecen al hablar de vinos sin alcohol es su comparación con el jugo de uva. Sin embargo, se trata de productos diferentes, con procesos de elaboración propios.

Pereyra señaló que en el caso de los vinos desalcoholizados, primero se elabora un vino tradicional, con su correspondiente fermentación, durante la cual los azúcares de la uva se transforman en alcohol. Posteriormente, mediante distintas técnicas, se retira gran parte de ese contenido alcohólico.

Entre los procedimientos utilizados se encuentran la destilación al vacío y la ósmosis inversa, tecnologías que requieren equipamiento específico e inversiones por parte de las bodegas.

Los vinos de baja graduación, por su parte, pueden obtenerse mediante cosechas más tempranas, cuando las uvas todavía no alcanzaron una concentración elevada de azúcar. De esa manera, durante la fermentación se obtiene una bebida con menor graduación alcohólica que la de un vino convencional.

La experta remarcó que no deben confundirse ambas alternativas: “Una cosa es elaborar un vino y luego retirarle el alcohol, y otra es producir uno cuya graduación resulta menor desde el propio proceso de elaboración. En ambos casos existe una fermentación, aunque los procedimientos y resultados son diferentes”, subrayó.

Nuevos hábitos

El crecimiento de esta categoría también está relacionado con cambios culturales y una mayor búsqueda de alternativas para moderar el consumo de alcohol. Pereyra señaló que, de acuerdo con las tendencias internacionales del sector, las bebidas sin alcohol y de baja graduación vienen ganando terreno. En ese sentido, mencionó informes de la consultora Wine and Spirits Research (IWSR), según los cuales el mercado de bebidas sin alcohol y de bajo alcohol tuvo un crecimiento del 13% durante 2024, y sigue en ascenso.

En Argentina, aunque el segmento todavía está en desarrollo, también se observa un interés progresivo por conocer, probar e incorporar estos productos. “Las bebidas sin alcohol o bajo alcohol no vienen a reemplazar el consumo tradicional, sino a brindar una alternativa más”, aclaró.

Brindar sin alcohol hoy es posible

La especialista mencionó distintos motivos por los cuales una persona puede elegir estas opciones: el cuidado de la salud, la decisión de moderar la ingesta, la necesidad de conducir un vehículo, las obligaciones laborales o simplemente la preferencia por no consumir bebidas alcohólicas.

También señaló que los cambios en las rutinas laborales modificaron ciertas costumbres asociadas históricamente al almuerzo y al consumo de vino. En ese contexto, contar con una bebida que permita acompañar una comida o participar de un encuentro sin consumir alcohol representa una posibilidad diferente. “La propuesta también amplía las opciones para quienes participan de un brindis y no desean tomar vino tradicional. Hasta hace algunos años, las alternativas más habituales eran las gaseosas, los jugos o las limonadas. Ahora comienzan a sumarse espumantes sin alcohol y otras bebidas que buscan ocupar un lugar propio en la mesa”, destacó.

Mercado regional

En el ámbito regional, la comercialización todavía es desigual. No todas las vinotecas, supermercados o restaurantes incorporaron estos productos, pero ya existen establecimientos que los ofrecen y comienzan a recibir pedidos.

Desde su actividad comercial, Pereyra observa este movimiento tanto en Santa Fe como en distintos puntos de Entre Ríos. Algunos restaurantes incorporaron vinos sin alcohol y espumantes de baja graduación a sus cartas, mientras que determinadas vinotecas también comenzaron a reservarles un espacio dentro de su oferta.

La experiencia muestra que no se trata sólo de compras ocasionales por curiosidad. Algunos clientes vuelven a elegirlos, lo que permite advertir cierta continuidad en la demanda. Como ejemplo, contó que hace poco unos clientes de Paraná viajaron a Santa Fe para cenar y eligieron un producto sin alcohol de la carta del restaurante porque después debían regresar y cruzar el Túnel Subfluvial.

Nuevas posibilidades

Uno de los desafíos de estos vinos es lograr una experiencia sensorial atractiva para quienes están acostumbrados a consumir vinos tradicionales. La ausencia de alcohol modifica características como el cuerpo, la estructura y el volumen de la bebida, por lo que no necesariamente se reproduce el mismo sabor de un vino convencional. Pereyra explicó que algunos productos todavía atraviesan etapas de experimentación y perfeccionamiento, mientras que otros ya cuentan con una recepción favorable.

En el caso de las líneas que representa, mencionó dos tipos de elaboraciones: espumosos botánicos sin alcohol y espumantes de baja graduación. Los primeros se producen a partir de una base sin fermentar, sobre la que se realiza una maceración con distintos botánicos. Los segundos se elaboran mediante fermentación y conservan una graduación menor a la habitual, con productos que rondan el 7% de alcohol.

Sobre sus posibilidades gastronómicas, contó que los espumosos botánicos pueden servirse como aperitivo o acompañar quesos, frutas y bocadillos frescos. Y los de baja graduación ofrecen opciones de maridaje más cercanas a las de otros espumantes, con preparaciones como sushi, pescados, quesos y fiambres suaves.

En cuanto a los precios, aclaró que no se pueden comparar con los vinos tradicionales. Los valores dependen de la bodega, la variedad y la gama del producto, por lo que no son necesariamente más caros o más económicos.