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Abel Pintos llega a Paraná con su nueva gira "Buenaventura Tour 2026"

El cantante se presentará el lunes 30 de noviembre, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná

13 de noviembre 2026 · 13:14hs
Abel Pintos llega a Paraná con su nueva gira Buenaventura Tour 2026

Abel Pintos prepara su regreso a Paraná con “Buenaventura Tour 2026”, una nueva propuesta musical que lo llevará por distintos escenarios del país. El artista se presentará el lunes 30 de noviembre, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 15, para compartir con el público entrerriano una experiencia diferente dentro de su recorrido artístico.

Abel Pintos en Paraná

La gira llega en un año de importantes novedades para el cantante, marcado por el lanzamiento de nuevas canciones, grandes presentaciones en vivo, su esperado debut en el Teatro Gran Rex y su participación como jurado en la pantalla de Canal 13. En este contexto, Pintos apuesta a un espectáculo renovado, con una propuesta musical distinta a la que presentó durante su gira “Abel 30 Años”.

“Buenaventura” combinará sus más recientes lanzamientos con un repertorio de canciones muy reconocidas por el público, algunas de las cuales hacía tiempo que no formaban parte de sus presentaciones en vivo. De esta manera, el concierto propone un encuentro entre las nuevas búsquedas musicales del artista y aquellos temas que acompañaron distintas etapas de su carrera.

Además de Paraná, el tour tiene anunciadas presentaciones en ciudades como Junín, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén, Bariloche y La Plata, en un recorrido que permitirá acercar esta nueva etapa musical a públicos de distintos puntos del país.

El encuentro con el público entrerriano será el lunes 30 de noviembre, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones. Las puertas abrirán a las 19.30. Las entradas pueden adquirirse a través de Plateavip.com, con distintas opciones de pago, entre ellas cuotas con tarjetas de crédito de los bancos Santa Fe y Entre Ríos.

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Abel Pintos Paraná gira
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