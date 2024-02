Romina Uhrig se queda en la casa más famosa del país

Romina Uhrig2.jpg

La participante de la edición pasada (y una de las que mayor éxito tuvo al salir de la casa) visiblemente emocionada recorrió las instalaciones rememorando momentos pasados, y al llegar hasta la cocina expresó cariñosamente “Te extrañé”, evidenciando su profunda conexión con los espacios del programa que, en su momento, fueron parte de su día a día. Sin embargo, este reingreso tenía dos motivos clave, mejorar el orden y limpieza de la casa, debido a cuestiones advertidas por la producción, además de intentar encausarlos en lo que respecta a la convivencia, que en las últimas jornadas estaba viviendo momentos complicados. Además, el pasadod miércoles nominó y quienes se llevaron los votos negativos fueron Virginia y Manzana.

"Yo no me voy a quedar, en dos días me voy. Vine para que ustedes tengan una mejor convivencia. No es fácil estar acá adentro, lo sé. Si hay desorden me pongo de mal humor, si no hay comida lo mismo. Esto es ponerse de acuerdo. Me gustaría que sirva mi visita”, les dijo a los jugadores apenas entró. Si bien su presencia estaba pautada hasta el jueves, el conductor Santiago del Moro planteó la posibilidad de que extienda su estadía hasta el domingo. Primero, lo sometió a votación del público, que dio el visto bueno, y luego le habló cara a cara a los participantes. La decisión debía ser unánime, con que uno solo se opusiera, la invitada se iba en ese preciso momento. Finalmente, Romina se quedará hasta la próxima gala.