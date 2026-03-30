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Roberto Pettinato criticó a Franco Colapinto: "Nunca ganó nada"

Roberto Pettinato criticó a Franco Colapinto, cuestionó su éxito mediático y comparó su promoción con triunfos deportivos, generando polémica.

30 de marzo 2026 · 11:31hs
Roberto Pettinato criticó a Franco Colapinto: Nunca ganó nada.

Roberto Pettinato criticó a Franco Colapinto: "Nunca ganó nada".

Roberto Pettinato criticó recientemente a Franco Colapinto, actual piloto de la escudería Alpine F1 Team, con un tono ácido e irónico que generó repercusiones. El músico, humorista y conductor se refirió al joven bonaerense de 22 años en declaraciones ante periodistas del espectáculo, donde manifestó su fastidio por la exposición mediática del piloto.

"Hay cosas como que me sacan... La verdad que no tiene la culpa él pero yo iba haciendo con el diario así (hace señal de pasar páginas) y decía 'Colapinto, Colapinto, Colapinto...' y en un momento me agarró una irritación... Porque yo me quedé con que nunca ganó medio que nada, siempre con berrinches... Y a la vez me lo vendieron como un Messi y me agarró como un shock", sostuvo Pettinato.

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Ante la repregunta de los cronistas sobre qué situación puntual lo incomodaba, el ex saxofonista de Sumo también hizo referencia a las críticas que recibió en redes sociales.

"La gente me dijo pelotudo, idiota, Sumo hijo de puta, porque viste que la gente enseguida se mete con todo, que hice todo mal... Yo decía: ¿Pero ustedes son más inteligentes que yo porque les encanta Colapinto?", expresó.

Finalmente, Pettinato relativizó las aptitudes deportivas del piloto y sugirió que su notoriedad responde más a una construcción mediática.

"No sé quién es... Nadie puede puede triunfar en la vida si primero hace una propaganda y después triunfa... Y de golpe prendí la tele y estaba haciendo una publicidad de un analgésico o algo por el estilo. ¿No? Y yo decía: ¿Y el premio dónde está? ¡No puede levantar primero un analgésico antes que una copa! Tengo que levantar primero una copa...", concluyó.

Roberto Petinatto Franco Colapinto Fórmula 1
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