Franco Colapinto fue confirmado para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Alpine anunció la continuidad de Franco Colapinto en la estructura del equipo francés. La confirmación llegó en la previa del Gran Premio de Brasil.

7 de noviembre 2025 · 18:12hs
Franco Colapinto competirá en el Gran Premio de Brasil.

Foto: Juan Iribarren.

Franco Colapinto competirá en el Gran Premio de Brasil.

Franco Colapinto fue confirmado este viernes en Interlagos como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1. El anuncio se realizó en la previa del Gran Premio de Brasil y marca la continuidad del piloto argentino, de 22 años, dentro del equipo francés.

Colapinto, que debutó esta temporada con Alpine, logró consolidarse como una de las revelaciones del año gracias a su regularidad y su adaptación al monoplaza. A lo largo de las carreras fue alcanzando el ritmo de su compañero Pierre Gasly y hasta logró superarlo en varios Grandes Premios.

El argentino buscará mejorar la performance del viernes en la qualy para el sprint. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Franco Colapinto clasificó 16° para el Sprint en San Pablo

Flavio Briatore ya tendría decidida la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026.

Esta semana se anunciaría la continuidad de Franco Colapinto

La renovación lo mantendrá vinculado al equipo al menos hasta finales de 2026 y representa un voto de confianza en su crecimiento dentro de la categoría.

Una competencia especial para Franco Colapinto

El Gran Premio de Brasil será una cita especial para el argentino, que correrá con el respaldo de una gran cantidad de hinchas latinoamericanos en las tribunas de Interlagos y con la tranquilidad de tener asegurado su futuro inmediato en la Fórmula 1.

El argentino todavía no logró sumar puntos este año, pero el jefe del equipo, el italiano Flavio Briatore, lo respaldó a lo largo de la temporada y su continuidad en la categoría reina demuestra que estuvo a la altura y superó a sus contrincantes directos por el segundo asiento en Alpine, que eran el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan.

Franco Colapinto Alpine Fórmula 1
