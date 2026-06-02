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Femer analiza una nueva oferta de OSER

"Si se otorga aumento a una especialidad y a otra no, no es una propuesta equitativa", se expresa desde Femer respecto a convenio con OSER

2 de junio 2026 · 10:28hs
 Si se otorga aumento a una especialidad y a otra no

 "Si se otorga aumento a una especialidad y a otra no, no es una propuesta equitativa", se expresa desde Femer respecto a convenio con OSER 
 Si se otorga aumento a una especialidad y a otra no

 "Si se otorga aumento a una especialidad y a otra no, no es una propuesta equitativa", se expresa desde Femer respecto a convenio con OSER 

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) evalúan una nueva propuesta de actualización de aranceles presentada por la Obra Social de Entre Ríos (OSER), luego de haber rechazado una oferta anterior por considerarla desigual entre las distintas especialidades.

Según explicó un referente del sector, el primer ofrecimiento contemplaba incrementos parciales que beneficiaban a algunos profesionales y excluían a otros, una situación que generaba inequidades entre los más de 2.500 médicos representados por la entidad. "Si se le otorga un aumento a una especialidad y a otra no, entendemos que no es una propuesta equitativa", señaló a APF.

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OSER obra social

Tras ese rechazo, la OSER presentó una nueva oferta que consiste en un incremento lineal del 3,5% para todos los códigos y nomencladores médicos. Sin embargo, desde el sector consideran que la actualización resulta insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos. "Es un aumento muy bajo y está muy alejado de la realidad económica. Los valores que perciben los profesionales no se modifican desde abril de 2025, mientras que la inflación acumulada desde entonces ronda entre el 35% y el 38%, o incluso más", advirtió.

La propuesta fue remitida a los presidentes de los círculos médicos departamentales, quienes deberán analizarla y definir una posición que será comunicada al OSER en los próximos días.

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A pesar del malestar por el escaso porcentaje ofrecido, los profesionales reconocen el complejo contexto económico y la importancia de la obra social para la atención sanitaria de los entrerrianos. "Entendemos la situación del país y de la provincia. También sabemos que el OSER brinda cobertura a una gran parte de la población entrerriana, por lo que no podemos desconocer esa realidad", expresaron.

Mientras continúa el proceso de evaluación, la atención médica a los afiliados se mantiene con normalidad. No obstante, desde el sector advirtieron que la falta de una recomposición más significativa podría derivar en dificultades futuras. “Todavía no tenemos una respuesta concreta, supongo que la tendremos entre esta semana y la semana que viene”, se expresó.

Femer médicos OSER
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