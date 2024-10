Roberto García Moritán habló sobre Pampita y Martín Pepa

El ex funcionario habló con un móvil de Intrusos a días de abandonar el Centro Adventista Vida Sana en Villa Libertador San Martín, la misma clínica donde se internaron Chano y Diego Maradona. “Estoy espectacular, me siento bien. Me vino bien, hice todos los estudios, me trataron bárbaro, gente espectacular, estoy muy contento”, dijo sobre su paso por la institución.