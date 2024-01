Robert De Niro cuenta como se siente cuando mira a su hija

A pesar de que en julio del 2023 perdió a uno de sus nietos: Leandro, debido a una sobredosis, meses antes, más precisamente en abril, Robert De Niro se convirtió en padre por séptima vez, junto a Tiffanny Chen, su última pareja, una instructora de artes marciales que conoció en 2015, durante el rodaje de la película "El becario". Y ya con su bebé de nueve meses, el actor de Killers of the flower moon reveló cómo es ser padre a su edad y cuál es el significado que Gia, su hija más pequeña, le enseñó al llegar en este momento de su vida.

Robert de Niro y Chen.jpg

“Es estupendo. Todo lo que me consume o preocupa desaparece cuando la miro. Es maravilloso”, comenzó diciendo De Niro ante AAPP The Magazine para revelar cómo es su experiencia como padre a su edad. Luego, agregó: “Ella tiene una manera tan dulce de mirarte” y también destacó: “mi hija Helen también tenía eso, simplemente te miran y asimilan. Así que no sé qué pasará más adelante, cuando sea mayor, pero está pensando, lo observa todo y mira. Es muy interesante. Quiero estar por aquí todo el tiempo que pueda para disfrutarlo, disfrutar de ella”.

Robert de Niro y Chen Gia.jpg

Asimismo, el año pasado, Robert brindó una entrevista para Rolling Stone donde confesó que "el trabajo es pesado", pero que está ahí para apoyar a su novia, aunque "ella hace el trabajo". Además, también especificó que quiere que su hija hable dos idiomas: “Es medio china. Quiero intentar enseñarle chino y mostrarle canciones infantiles en inglés y chino”.