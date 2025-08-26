Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

El mediocampista del Barcelona Lamine Yamal, de 18 años recién cumplidos, compartió en Instagram una foto junto a Nicki Nicole

El mediocampista del Barcelona Lamine Yamal , de 18 años recién cumplidos, compartió en Instagram una foto junto a Nicki Nicole , en el marco del cumpleaños número 25 de la cantante argentina, confirmando así los rumores de romance que circulaban desde julio de 2025.

La publicación muestra una escena romántica con torta blanca decorada en rosa, pétalos de rosa y globos con corazones. La trapera lució un conjunto negro transparente, mientras que el futbolista eligió camisa y pantalón negros. Uno de los gestos que selló la relación fue la mano de Yamal sobre la cintura de la cantante.

Los indicios de cercanía se remontan al cumpleaños del joven futbolista, donde coincidieron varios artistas internacionales. Tras la foto publicada por él, Nicki Nicole replicó la imagen con emoticonos de corazones, sumando además registros del festejo, que incluyeron un juego de Twister y la torta con velas onduladas.

Con 18 años, Lamine Yamal y Nicki Nicole, de 25, oficializan así una relación seguida de cerca por sus fans, entre partidos y fiestas.