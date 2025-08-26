Uno Entre Rios | Show | Lamine Yamal

Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

El mediocampista del Barcelona Lamine Yamal, de 18 años recién cumplidos, compartió en Instagram una foto junto a Nicki Nicole

26 de agosto 2025 · 16:24hs
Nicki Nicole y Lamine Yamal

Nicki Nicole y Lamine Yamal, romance confirmado

El mediocampista del Barcelona Lamine Yamal, de 18 años recién cumplidos, compartió en Instagram una foto junto a Nicki Nicole, en el marco del cumpleaños número 25 de la cantante argentina, confirmando así los rumores de romance que circulaban desde julio de 2025.

Enamorados: Nicki Nicole y Lamine Yamal

La publicación muestra una escena romántica con torta blanca decorada en rosa, pétalos de rosa y globos con corazones. La trapera lució un conjunto negro transparente, mientras que el futbolista eligió camisa y pantalón negros. Uno de los gestos que selló la relación fue la mano de Yamal sobre la cintura de la cantante.

Sofía Gonet en Egipto

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

la noche de las ciudades reune a gobernador mansilla, rosario del tala y san benito en parana

La Noche de las Ciudades reúne a Gobernador Mansilla, Rosario del Tala y San Benito en Paraná

Los indicios de cercanía se remontan al cumpleaños del joven futbolista, donde coincidieron varios artistas internacionales. Tras la foto publicada por él, Nicki Nicole replicó la imagen con emoticonos de corazones, sumando además registros del festejo, que incluyeron un juego de Twister y la torta con velas onduladas.

Con 18 años, Lamine Yamal y Nicki Nicole, de 25, oficializan así una relación seguida de cerca por sus fans, entre partidos y fiestas.

LEER MÁS: Mirtha Legrand cuestionó a Gimena Accardi : "Lo hace quedar como un cornudo"

Lamine Yamal Nicki Nicole Romance Barcelona
tres artistas inauguran la muestra por? en parana

Tres artistas inauguran la muestra "Por?" en Paraná

Victoria Yani 

Victoria Yani presenta "Retrato de cartas" en La Casa de la Cultura

piano adentro se presenta en gualeguay y prepara una gira por buenos aires

Piano Adentro se presenta en Gualeguay y prepara una gira por Buenos Aires

La cantante Emilia Mernes no logró llenar el teatro donde se presentó en Miami. Destacaron la poca concurrencia. Le criticaron la falta de carisma y poca desenvoltura en el escenario 

Emilia Mernes en Miami no llenó el teatro y recibió fuertes críticas

