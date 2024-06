Queen vendió su catálogo musical a Sony Music

En comparación, en 2021, Bruce Springsteen vendió su catálogo a Sony por un estimado de 500 millones de dólares (393 millones de libras esterlinas). Asimismo, en 2022, la compañía estadounidense adquirió todo el catálogo de Bob Dylan en otro acuerdo relevante por 200 millones de dólares Además, Sony también compró el 50 por ciento del catálogo de Michael Jackson por aproximadamente 600 millones de dólares (471 millones de libras esterlinas).

Otro postor estuvo cerca de asegurar el catálogo de Queen, pero no logró igualar la histórica oferta. Actualmente, no está claro quién fue esta parte, pues Sony Music se ha negado a comentar sobre el acuerdo y no ha lanzado ningún comunicado de prensa al respecto.

El gran repertorio de Queen

El repertorio de Queen incluye éxitos atemporales como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Somebody to Love”, y “Another One Bites the Dust”, canciones que siguen siendo populares y lucrativas tanto en streaming como en diferentes licencias publicitarias, cinematográficas y televisivas.

La logística detrás del trato con Queen sigue siendo complicada, ya que Disney posee los derechos de grabación de la banda en Estados Unidos y Canadá, según un acuerdo que se firmó en la década de los 90. De igual manera, hay que recordar que Universal Music Group es el distribuidor mundial de la banda y continuará siéndolo durante los próximos años hasta que expire el contrato existente.