Uno Entre Rios | Show | Jeffrey Epstein

Documentos vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

El magnate Jeffrey Epstein no solo visitó Uruguay en diciembre de 2016, sino que mantuvo un vínculo financiero sostenido con Roberto Giordano.

1 de febrero 2026 · 18:23hs
Documentos vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Documentos vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Correos electrónicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el polémico empresario, Jeffrey Epstein estuvo en Punta del Este en 2016 y mantuvo un vínculo financiero con el estilista Roberto Giordano. Al parecer, los eventos de este último propiciaron un ambiente clave para los negocios de Epstein.

Una oscura conexión ha salido a la luz tras la desclasificación de archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según los documentos, el magnate Jeffrey Epstein no solo visitó Uruguay en diciembre de 2016, sino que mantuvo un vínculo financiero sostenido con Roberto Giordano.

El Festival San Isidro Canta y Baila comenzó en Concepción del Uruguay

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Los reportes indican que el estilista recibió múltiples giros de dinero por parte del pederasta, quien utilizaba sus estancias en el Cono Sur para expandir su red de contactos bajo la fachada de eventos de alta sociedad.

29 de diciembre de 2016

LEER MÁS: Murió Roberto Giordano a los 75 años

La confirmación de la presencia de Epstein en Uruguay surgió de un intercambio de correos electrónicos con el exprimer ministro de Israel, Ehud Barak. En los mensajes, fechados el 29 de diciembre de 2016, Epstein pospone un encuentro con el mandatario alegando que debía viajar de urgencia a Punta del Este.

Em este marco, Epstein habría realizado depósitos a Giordano que datan incluso desde diez años antes de su última visita conocida. El dinero se vincula a la logística de los megadesfiles de Giordano, donde desfilaban modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro, y asistían divas de la talla de Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Los eventos servían como imán para figuras como Alain Delon y Sophia Loren, creando un entorno de prestigio que Epstein habría aprovechado para infiltrarse.

El final de un imperio y el exilio de Roberto Giordano

La revelación llega tras la muerte de Roberto Giordano en noviembre de 2024. El estilista, que pasó sus últimos años radicado en Uruguay, se encontraba alejado del brillo mediático tras ser condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y falta de pago de aportes a más de 500 empleados.

Durante su estancia en el país vecino, Giordano solía quejarse de la "falta de seguridad jurídica" en Argentina, mientras los archivos en Washington ya comenzaban a rastrear el origen de los fondos que financiaron sus años de gloria en la pasarela.

Para los investigadores, estos documentos abren una nueva línea sobre el alcance de la red de Epstein en Sudamérica y el rol que cumplieron los eventos de moda en su esquema de relaciones.

Jeffrey Epstein Roberto Giordano Uruguay
Noticias relacionadas
El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

Willia Dafoe se mostró simpático y completamente dispuesto a compartir la noche con el público porteño en la presentación del filme The Souffler 

Willem Dafoe en Argentina: presentó el filme The Souffler

Luego del escándaloso audio de Luciano Castro con una mesera danesa, se viralizó la foto de un pasacalle frente a la casa de Griselda Siciliani

Luciano Castro y Griselda Siciliani siguen dando qué hablar

el cuarto soda presenta en parana un homenaje a la gira me veras volver

El Cuarto Soda presenta en Paraná un homenaje a la gira Me Verás Volver

Ver comentarios

Lo último

Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Boca derrotó a Newells con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Boca derrotó a Newell's con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Ultimo Momento
Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Boca derrotó a Newells con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Boca derrotó a Newell's con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Alessio Occhipinti conquistó la Santa Fe- Coronda por segundo año consecutivo

Alessio Occhipinti conquistó la Santa Fe- Coronda por segundo año consecutivo

Franco Mastantuono fue silbado por los hinchas del Real Madrid

Franco Mastantuono fue silbado por los hinchas del Real Madrid

Policiales
Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Ovación
Boca derrotó a Newells con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Boca derrotó a Newell's con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Insólito blooper en una pelea de boxeo en el Madison Square Garden

Insólito blooper en una pelea de boxeo en el Madison Square Garden

La provincia
Villa Clara celebró 124° años de historia

Villa Clara celebró 124° años de historia

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Dejanos tu comentario