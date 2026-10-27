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La madre de Tiago PZK apuntó contra Luck Ra: "Famoso fracasado"

Griselda Lezcano cuestionó al cantante en redes sociales tras la repercusión de su nueva canción junto a Khea, “El que se la queda pierde”

27 de octubre 2026 · 17:33hs
La madre de Tiago PZK apuntó contra Luck Ra: Famoso fracasado

El conflicto que rodea a Luck Ra, expareja de La Joaqui, sumó un nuevo capítulo luego de que Griselda Lezcano, madre de Tiago PZK, saliera públicamente a defender a su hijo y a la cantante. La polémica se desató tras el lanzamiento de El que se la queda pierde, el tema que Luck Ra grabó junto a Khea y cuya frase principal fue interpretada en redes sociales como una posible indirecta hacia su expareja.

La madre de Tiago PZK se metió en el conflicto entre La Joaqui y Luck Ra

A través de una historia de Instagram, Lezcano apuntó contra el artista cordobés con una frase contundente: “El que se la queda pierde. Esa es la frase famosa del famoso fracasado”. Aunque eliminó la publicación poco después, una captura del mensaje fue difundida por la cuenta Lo Más Popu.

La madre de Tiago PZK también compartió una reflexión sobre las consecuencias de los ataques y las acusaciones en las redes sociales. “Una funa puede empezar con unas palabras, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo”, advirtió. Además, cuestionó la difusión de versiones sin pruebas y sostuvo que “la verdad importa”.

Para cerrar su descargo, publicó una fotografía romántica de Tiago PZK y La Joaqui junto a un mensaje de respaldo: “¡Que el mundo se vaya a la mierda!”. Sus publicaciones reavivaron la repercusión del conflicto y dejaron en claro su apoyo a la pareja.

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Tiago PZK Luck Ra Polémica La Joaqui
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