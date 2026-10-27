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Lourdes Sánchez habló de su separación del Chato Prada y de su nuevo romance

Lourdes Sánchez reveló que el casamiento fue una cuenta pendiente y habló de su presente con Francisco Liotta Hernández

27 de octubre 2026 · 17:13hs
Lourdes Sánchez habló de su separación del Chato Prada y de su nuevo romance

Lourdes Sánchez regresó a Buenos Aires junto a su nueva pareja, Francisco Liotta Hernández, y habló sobre el final de su relación con Pablo “Chato” Prada. En una entrevista con Puro Show, la bailarina se refirió a los motivos de la separación y recordó una de las cuestiones que quedó pendiente durante el vínculo: el casamiento.

Lourdes Sánchez contó cómo vive su nueva relación con Francisco Liotta Hernández

“Él me propuso, pero ya era medio tarde”, contó sobre la posibilidad de casarse con el productor, con quien tiene a su hijo Valentín. Además, aseguró que fue ella quien tomó la decisión de separarse: “Para mí terminó el amor de pareja, pero eso no quita que haya otro tipo de amor, el de familia, que va a existir toda la vida”, explicó.

Sobre su nueva relación, Sánchez describió el momento que atraviesa con Liotta Hernández como una etapa de enamoramiento. “Yo soy muy intensa, pero vamos de a poco. Soy cero tóxica”, expresó. También aclaró que por ahora no conviven y que su hijo todavía no sabe sobre su nuevo romance.

Por último, la bailarina no descartó la posibilidad de volver a ser madre. “Yo no descarto nada. No sé si será Fran o no, pero si es que sea él, sí, va a salir hermoso”, afirmó, y agregó: “Llegó en el momento que tenía que llegar”.

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Lourdes Sánchez relación Separación
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