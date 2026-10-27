Lourdes Sánchez habló de su separación del Chato Prada y de su nuevo romance

Lourdes Sánchez reveló que el casamiento fue una cuenta pendiente y habló de su presente con Francisco Liotta Hernández

Lourdes Sánchez regresó a Buenos Aires junto a su nueva pareja, Francisco Liotta Hernández, y habló sobre el final de su relación con Pablo “Chato” Prada. En una entrevista con Puro Show, la bailarina se refirió a los motivos de la separación y recordó una de las cuestiones que quedó pendiente durante el vínculo: el casamiento.

“Él me propuso, pero ya era medio tarde”, contó sobre la posibilidad de casarse con el productor, con quien tiene a su hijo Valentín. Además, aseguró que fue ella quien tomó la decisión de separarse: “Para mí terminó el amor de pareja, pero eso no quita que haya otro tipo de amor, el de familia, que va a existir toda la vida”, explicó.

Sobre su nueva relación, Sánchez describió el momento que atraviesa con Liotta Hernández como una etapa de enamoramiento. “Yo soy muy intensa, pero vamos de a poco. Soy cero tóxica”, expresó. También aclaró que por ahora no conviven y que su hijo todavía no sabe sobre su nuevo romance.

Por último, la bailarina no descartó la posibilidad de volver a ser madre. “Yo no descarto nada. No sé si será Fran o no, pero si es que sea él, sí, va a salir hermoso”, afirmó, y agregó: “Llegó en el momento que tenía que llegar”.