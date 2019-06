Paulo Londra colabora en un tema de Ed Sheeran

"Nothing on You" es el nombre del track del álbum de Sheeran en el que aparece el artista cordobés junto al del rapero londinense Dave. Este será el primer tema cantado en español por la estrella británica en su carrera.

De esta manera, el argentino más escuchado en Spotifyen todo el mundo vuelve a codearse con figuras globales, luego de "Cuando te besé", su canción con Becky G, y el remix que el DJ y productor Steve Aokihizo de "Forever Alone".

Tanto Sheeran como Londra usaron sus redes sociales para anticipar la colaboración en este trabajo, uno de los más esperados del año.

Sheeran ya adelantó dos canciones del disco que estará disponible en menos de un mes: "I Don't Care" -con Justin Bieber- y "Cross Me" -con Chance the Rapper and PnB Rock-, que desde su estreno ya alcanzaron 750 millones de reproducciones.