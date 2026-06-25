Argentina afina detalles ante Jordania: Scaloni prueba un 11 alternativo

La Selección Argentina al volvió a entrenar y Lionel Scaloni paró un equipo alternativo. El entrerriano Senesi en el probable 11.

La Selección Argentina completó este jueves su anteúltimo entrenamiento antes del duelo frente a Selección de Jordania, que se disputará el próximo sábado a las 23 en el Dallas Stadium, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con la clasificación a dieciseisavos de final ya asegurada y el primer puesto del grupo en el bolsillo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni comenzó a delinear un equipo con mayoría de suplentes para administrar cargas y preservar a los habituales titulares.

El ensayo se desarrolló a puertas cerradas y dejó varias señales de cara al compromiso frente al conjunto jordano. Scaloni paró un once completamente alternativo, aunque sin confirmación oficial. Más allá de que el equipo titular recién se conocerá horas antes del partido, la práctica dejó indicios claros de la idea del entrenador: rotar, dar descanso y evaluar variantes pensando en la fase eliminatoria.

La decisión llega en un contexto ideal para la Albiceleste. Tras el triunfo por 2-0 frente a Selección de Austria el pasado lunes, y luego de la victoria de Selección de Argelia sobre Jordania, Argentina se aseguró matemáticamente el primer puesto del Grupo J. Ese escenario le permite afrontar el último partido de la fase inicial con mayor tranquilidad y con la posibilidad concreta de administrar energías de cara al cruce de dieciseisavos de final, programado para el viernes 3 de julio a las 19 en Miami.

La lógica detrás de esta rotación tiene un doble objetivo. Por un lado, ofrecerles minutos a futbolistas que todavía no tuvieron participación en esta Copa del Mundo. Por otro, evitar riesgos físicos innecesarios en jugadores clave que vienen acumulando una importante carga de minutos en el torneo.

Durante la práctica matutina, el arco estuvo custodiado por Juan Musso, aunque todo indica que Emiliano Martínez será el titular ante Jordania. En defensa, Scaloni dispuso una línea de cuatro integrada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.

La presencia de Montiel fue una de las noticias destacadas del entrenamiento. El lateral derecho dejó atrás la sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho que le impidió estar presente en el partido frente a Austria y se encuentra nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

En el mediocampo también aparecieron varias novedades. Leandro Paredes se perfila como volante central, acompañado por Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, además de Giuliano Simeone.

La inclusión de Paredes genera cierta atención, ya que el mediocampista fue amonestado ante Austria y una nueva tarjeta lo dejaría condicionado de cara al cruce de dieciseisavos. Sin embargo, Scaloni parece considerar que el ritmo competitivo también es fundamental en esta etapa del torneo.

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Barco, quien aún no sumó minutos en el Mundial y podría tener su debut absoluto en la competencia. El ex Boca aparece como una alternativa interesante por su versatilidad y su capacidad para romper líneas desde el mediocampo.

Más adelante, el encargado de conectar el mediocampo con la delantera fue Nico Paz, otro de los jóvenes talentos que busca ganar protagonismo dentro del plantel. Como referencia ofensiva apareció Julián Álvarez, quien sería el único atacante definido en el esquema.

Esto implica que Lionel Messi comenzaría el partido en el banco de suplentes. El capitán argentino, que atraviesa un presente extraordinario y ya se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, tendría descanso desde el arranque. De todos modos, no se descarta que dispute algunos minutos en el complemento para mantener ritmo competitivo.

El once que probó Scaloni fue

Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone; Nico Paz; Julián Álvarez.

Más allá de los nombres, otro aspecto importante en la previa tiene que ver con la logística de la Selección. Cuando todo indicaba que Argentina modificaría por primera vez su planificación durante el Mundial, finalmente el cuerpo técnico optó por sostener la rutina que viene manteniendo desde el inicio del certamen.

La Albiceleste volverá a entrenarse este viernes en Kansas, ciudad donde tiene instalada su base operativa, y recién después viajará hacia Dallas para afrontar el compromiso frente a Jordania.

Inicialmente, la planificación contemplaba un traslado anticipado hacia Texas, con entrenamiento en Dallas y posterior conferencia de prensa oficial de Scaloni en la sede del partido. Sin embargo, la decisión final fue sostener la metodología habitual que el cuerpo técnico considera clave para mantener estabilidad y comodidad dentro del plantel.

Kansas se consolidó como el centro neurálgico de la Selección en Estados Unidos. Allí, los futbolistas desarrollan su rutina diaria, los trabajos físicos y la preparación táctica, con una estructura que el cuerpo técnico considera ideal para minimizar el desgaste mental y físico.

La idea de Scaloni y su grupo de trabajo es clara: alterar lo menos posible las costumbres diarias de los jugadores. Esa misma fórmula ya había sido aplicada en la previa del encuentro frente a Austria y volverá a repetirse ahora.

Salvo una instancia avanzada del torneo, Argentina continuará con Kansas como base operativa. Solo un eventual acceso a semifinales o una necesidad específica de calendario podría modificar esta planificación y trasladar el centro logístico a Atlanta para afrontar la recta decisiva del Mundial.

Mientras tanto, la Selección transita con serenidad y confianza este gran presente. Con la clasificación asegurada, con Messi en un nivel extraordinario y con el plantel mostrando variantes de jerarquía, Scaloni busca llegar con el equipo fresco, competitivo y en plenitud para el momento en que el Mundial entra en su fase más exigente.

El duelo frente a Jordania servirá para mucho más que completar la fase de grupos: será una oportunidad para evaluar alternativas, sumar rodaje y seguir fortaleciendo una estructura que ilusiona a todo un país con volver a pelear por la gloria máxima.